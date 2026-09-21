شركة "Westway Developments" تضخ استثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه وتستهدف مبيعات بـ 5 مليارات جنيه خلال 2027

شركة "Westway Developments" تعلن خطتها التوسعية لعام 2027.. تسليمات فعلية ومعدلات إنجاز تصل إلى 90% في غرب القاهرة



بمحفظة تضم 7 مشروعات كبرى.. "Westway Developments" تكشف عن استراتيجيتها الطموحة لعام 2027 وتستهدف تسريع وتيرة الإنشاءات

نجحت شركة Westway Developments في أن تصبح واحدة من أبرز الكيانات العقارية الواعدة التي ترتكز على رؤية استراتيجية عميقة ومدروسة، لا تقتصر على تحقيق المبيعات فحسب، بل تمتد لتشمل التنفيذ والتسليم والتشغيل الفعلي، لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري مستدام للعملاء.

وكشفت الشركة عن الموقف التنفيذي لمشروعاتها وخططها المستقبلية الطموحة، خلاص جولة صحفية نظمتها بمشاركة نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين بحضور مجلس إدارة الشركة.

وتأتي هذه الانطلاقة القوية تتويجاً لخبرات متراكمة وتحالفات استراتيجية كبرى أفرزت كياناً قويًا يمتلك محفظة استثمارية متكاملة تتجاوز استثماراتها 15 مليار جنيه في غرب القاهرة، بإجمالي 7 مشروعات ضخمة تضم 1,623 وحدة، ومساحات بيعية تصل إلى نحو 161.4 ألف متر مربع، متنوعة الأنشطة بين التجاري، الإداري، الطبي، الفندقي، والسكني، ومن أبرزها مشروعات: 360Health ، وRiver Park 1، وRiver Park 2، وZ4 Mall، وTown Plaza، وICON، إلى جانب المشروعات والمراحل الجديدة المزمع طرحها.

وفي إطار خطتها الطموحة لعام 2027، تستهدف الشركة تسريع معدلات الإنشاءات لتصل بنسب التنفيذ إلى مستويات متقدمة بلغت 90% في بعض المشروعات، مع البدء في تسليم عدد منها وفق جداول زمنية دقيقة.



كما تخطط الشركة لتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام 2027 (خلاف مبيعات الربع الأخير البالغة 2 مليار جنيه)، إلى جانب دراسة فرص توسعية واعدة في القطاع الساحلي، معتمدة على منظومة عمل متكاملة تضم إدارات قوية في قطاعات التطوير، الهندسة، المالية، التشغيل، المبيعات، التسويق، تحليل البيانات، وإدارة المخاطر، فضلاً عن خطط تسويقية طموحة داخل مصر وخارجها من خلال المشاركة الفعالة في المعارض والفعاليات العقارية الكبرى.

قال الدكتور محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة Westway Developments، إن قوة الشركة تستند إلى تكامل الرؤى والخبرات بين الكيانات الكبرى المؤسسة لها، والتي تضم شركة معمار الفاروق للبناء والتطوير بقيادته، وشركة ديار للبناء والتطوير بقيادة المهندس هاني فراج.

وأكد أن هذا الدمج بين الخبرات الهندسية والتطويرية أضاف ثقلاً كبيراً لمنظومة Westway Developments، مما مكنها من تقديم مشروعات متكاملة تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب أحدث معايير التخطيط العمراني الحديث.

وأوضح الدكتور محمد فاروق أن استراتيجية مجلس الإدارة تركز على دراسة السوق بدقة متناهية واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية في كافة المشروعات، مشيراً إلى أن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم حلول تسويقية وبيع مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء، مما يرفع من القيمة التنافسية لمشروعات الشركة ويعزز من العائد الاستثماري طويل الأجل لكل مستثمر يضع ثقته في مشروعات Westway Developments.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس حسين صلاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، بأن قطاع التخطيط والهندسة بالشركة يعمل وفق خطط تنفيذية دقيقة تضمن الالتزام التام بالجداول الزمنية للمشروعات دون أي تهاون. وأكد صلاح أن وصول نسب التنفيذ إلى 90% في بعض المشروعات يعكس كفاءة الكوادر الهندسية والتشغيلية وحرص الإدارة العليا على متابعة كافة التفاصيل الميدانية لضمان مطابقة التنفيذ لأرقى المواصفات العالمية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تستثمر بقوة في تطوير منظومة العمل الداخلي وتوظيف تحليلات البيانات وإدارة المخاطر لضمان استمرارية النجاح، مبيناً أن خطة 2027 ستشهد نقلة نوعية عبر بدء تسليم المشروعات الكبرى وطرح مراحل جديدة متطورة في محافظات ومناطق استراتيجية جديدة تلبي تطلعات العملاء وتتماشى مع طموحات التوسع المستقبلي للكيان.

ومن جانبه أكد المهندس هاني فراج، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة شركة ديار للبناء والتطوير، أن الشراكة الاستراتيجية التي انضمت بموجبها "ديار" إلى منظومة Westway Developments قد أسهمت بشكل مباشر في إحداث نقلة نوعية في محفظة المشروعات التي تتجاوز استثماراتها 15 مليار جنيه. وأشار فراج إلى أن خبرات "ديار" الطويلة في قطاع التشييد والبناء مكنت الشركة من تبني حلول هندسية مبتكرة تضمن كفاءة التشغيل ورفع القيمة الاستثمارية للوحدات التجارية والإدارية والطبية والسكنية.

وشدد المهندس هاني فراج على أن خطة التوسع المستقبلية للشركة لعام 2027 لا تقتصر على غرب القاهرة فحسب، بل تمتد لتشمل دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الساحلي، مؤكداً أن التناغم الكبير بين إدارات التطوير والهندسة والمبيعات والتسويق هو السر الكامن وراء قدرة الشركة على تحقيق مستهدفات مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه والحفاظ على أعلى معايير ثقة العملاء.

ومن جانبه أكد المهندس هاني حلمي، عضو مجلس الإدارة، أن فلسفة العمل داخل Westway Developments تعتمد على تحويل كل متر مربع في المشروعات إلى أصل عقاري ذي جدوى اقتصادية وعائد استثماري مستدام. وأوضح حلمي أن إدارات التشغيل وإدارة الأصول والتحليل المالي تعمل بتناغم تام لضمان نجاح المشروعات بعد تسليمها، وليس فقط خلال مراحل بيعها، وهو ما يفسر حرص الشركة على تنويع أنشطة مشروعاتها بين التجاري، الإداري، الطبي، والفندقي.

وأكد المهندس هاني حلمي أن الشركة تستعد لعام 2027 عبر خطة تسويقية وعرض خارجية متكاملة تشمل المشاركة في كبرى المعارض والفعاليات العقارية الإقليمية والدولية؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وترسيخ مكانة Westway Developments كرمز للمصداقية والالتزام في السوق العقاري المصري والعربي.

وقال الأستاذ محمد فوزي،الرئيس التنفيذي لشركة «Westway Developments»: «نقيس نجاحنا بقدرتنا على التنفيذ والتسليم والتشغيل الفعلي، لا بعدد المشروعات المطروحة أو حجم المبيعات وحدهما. وقد نجحنا في بناء محفظة تتجاوز استثماراتها 15 مليار جنيه، فيما بلغت نسب التنفيذ في عدد من مشروعاتنا مراحل متقدمة. ونعمل خلال 2027 على تحويل هذا التقدم إلى تسليمات فعلية وفق جداول زمنية واضحة، مستهدفين تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلاف مبيعات الربع الأخير ٢ مليار ، مع الحفاظ على التزاماتنا تجاه العملاء وجودة التنفيذ».

وأضاف: «تتمثل مسؤوليتي كرئيس تنفيذي في ضمان تنفيذ ما تعهدنا به وتسليمه في مواعيده، لا الاكتفاء بالإعلان عن خطط جديدة. وسنواصل العمل بانضباط لتحقيق أهداف 2027، بحيث يمثل كل مشروع يحمل اسم WestWay أصلًا ناجحًا وقابلًا للتشغيل، ويشعر العميل بقيمة استثماره متحققة على أرض الواقع».