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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم جنوب سيناء تكرّم الطالبات المتميزات في الاقتصاد المنزلي بشرم الشيخ

الدكتورة وفاء رضا خلال حضورها ورشة العمل
الدكتورة وفاء رضا خلال حضورها ورشة العمل
ايمن محمد

كرّمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، موجه الاقتصاد المنزلي بإدارة شرم الشيخ التعليمية، وعددًا من معلمات الاقتصاد المنزلي والطالبات المتميزات، تقديرًا لجهودهن وما حققنه من مراكز متقدمة في مسابقات وأنشطة الاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة وفاء رضا ورشة عمل للاقتصاد المنزلي بمدرسة الفيروز بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ 

ورافقها خلال الزيارة حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وغادة حسن، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية، وكان في استقبالها  منال شحاتة، موجه الاقتصاد المنزلي بإدارة شرم الشيخ التعليمية.

وتفقدت الدكتورة وفاء رضا فعاليات ورشة العمل، واطلعت على جانب من التدريب العملي الذي قدمته الطالبات، والذي شمل تنفيذ أنواع مختلفة من الغرز والأعمال اليدوية، وأشادت بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الطالبات، وبما أظهرنه من مهارة ودقة وإبداع في تنفيذ الأعمال.

وأعربت الدكتورة وفاء رضا عن سعادتها بما شاهدته من نماذج متميزة خلال الورشة، مؤكدة أن ما قدمته الطالبات يعكس حجم الجهد المبذول من جانب المعلمات والموجهين في اكتشاف مواهبهن وصقل مهاراتهن وتنمية روح الابتكار لديهن.

وأشادت مدير المديرية بجهود معلمات وموجهي الاقتصاد المنزلي، مؤكدة أن الأنشطة المدرسية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب، واكتشاف مواهبه وقدراته، إلى جانب دورها في تحويل المعرفة إلى مهارات عملية وإبداعية قابلة للتطبيق.

وقالت الدكتورة وفاء رضا إن الطالبات المكرمات قدمن نموذجًا مشرفًا لتعليم جنوب سيناء، معربة عن تقديرها لما حققنه من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وموجهة الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعدادهن ودعمهن، من معلمات وموجهين وإدارات مدرسية وتعليمية.

وأكدت أن المديرية حريصة على مواصلة دعم الأنشطة الطلابية، وتحفيز المتميزين، وتوفير البيئة المناسبة أمام الطلاب والطالبات لإظهار مواهبهم وقدراتهم، مشيرة إلى أن تكريم المتميزين يمثل رسالة تشجيع لهم للاستمرار في التفوق، وحافزًا لزملائهم على المشاركة والإبداع وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وفي ختام فعاليات الورشة، سلّمت الدكتورة وفاء رضا شهادات تقدير وجوائز للطالبات الفائزات بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في أنشطة الاقتصاد المنزلي، كما كرّمت منال شحاتة، موجه الاقتصاد المنزلي بإدارة شرم الشيخ التعليمية، تقديرًا لدورها وجهودها البارزة في دعم أنشطة الاقتصاد المنزلي والارتقاء بمستوى الطالبات.

كما شمل التكريم عددًا من الاقتصاد المنزلي المتميزات، والطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة في مسابقات الاقتصاد المنزلي، تقديرًا لما قدمنه من جهود ونماذج مشرفة تعكس مستوى التميز والاهتمام بالأنشطة التعليمية والتطبيقية بمدارس جنوب سيناء.

جنوب سيناء شرم الشيخ تعليم تكريم اقتصاد منزلي

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