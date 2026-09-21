المنتخب الإيطالي يعلن غياب ديماركو عن معسكره واستدعاء روجيري بديلاً له

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غياب الظهير الأيسر لنادي إنتر ميلان فيديريكو ديماركو عن قائمة المنتخب الإيطالي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ليقرر المنتخب استدعاء لاعب أستون فيلا، ماتيو روجيري بديلاً له.

وبدأ المنتخب الإيطالي التجمع أمس الأحد استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية ضد بلجيكا (25 سبتمبر)، وتركيا (28 سبتمبر)، وفرنسا (2 أكتوبر)، وتركيا مجددًا (5 أكتوبر).

ويُعد هذا المعسكر التدريبي الأول للمنتخب بقيادة روبرتو مانشيني بعد إعادة تعيينه مدربًا للمنتخب في وقت سابق، وكشف مانشيني عن اختياراته الجمعة الماضية، حيث استدعى تسعة لاعبين جدد من بينهم مايكل كايودي وأنطونيو فيرجارا وأليساندرو رومانو وعيسى دومبيا ومحمد علي زوما.

وأجرى مانشيني تعديلين على تشكيلة المنتخب حيث أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء الأحد انسحاب برايان كريستانتي لاعب روما بسبب الإصابة واستبداله بصامويل ريتشي، لاعب كومو.

واليوم الاثنين، أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أيضًا انسحاب ديماركو، الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، من قائمة المنتخب، واستبداله بروجيري، لاعب أتالانتا السابق، والمنضم حاليًا إلى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن ديماركو قد انضم إلى معسكر كوفيرتشيانو، لكنه سيعود إلى ميلانو بعد خضوعه لفحوصات طبية.

وضمت قائمة المنتخب الإيطالي للتوقف الدولي الحالي في حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، ماسيمو بيسينا (بولونيا)، جولييلمو فيكاريو (يوفنتوس).. وفي خط الدفاع: أونيست أهانور (كريستال بالاس)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، دييجو كوبولا (باريس)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، دانييلي جيلاردي (روما)، مايكل كايود (برينتفورد)، إيدي كواديو (مونزا)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ماتيو روجيري (أستون فيلا)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا).

وفي خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، عيسى دومبيا (سبورتنج لشبونة)، نيكولو فاجيولي (فيورنتينا)، دافيدي فراتيسي (لاتسيو)، رولاندو ماندراجورا (تورينو)، صامويل ريتشي (كومو)، أليساندرو رومانو (كالياري)، ساندرو تونالي (نيوكاسل يونايتد)، وفي خط الهجوم: نيكولو كامبياجي (بولونيا)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، سيباستيانو إسبوزيتو (ساسولو)، صامويل إيناسيو (بوروسيا دورتموند)، مويس كين (كومو)، دانييل مالديني (كالياري)، جياكومو راسبادوري (أتالانتا)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، أنطونيو فيرجارا (نابولي)، نيكولو زانيولو (أودينيزي)، محمد علي زوما (نورنبرج).