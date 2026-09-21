محافظ البحر الأحمر يلزم جمعيات الإسكان المتعثرة بإنهاء مشروعاتها قبل أكتوبر 2028

أكد محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي ضرورة وضع برنامج زمني تنهي خلاله جمعيات الإسكان بالمحافظة وعددها 85 جمعية من إنشاء وتسليم المشروعات السكنية للمستحقين قبل أول أكتوبر 2028.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي جمعيات الإسكان بالمحافظة، اليوم الاثنين؛ لبحث مشاكل الجمعيات المتعثرة والموقف التنفيذي للمشروعات السكنية التابعة للجمعيات المتعثرة، وأسباب تأخرها، ووضع آليات واضحة لإنهاء المشروعات وتسليمها للمستحقين.

ووضع المحافظ خطة زمنية محددة وملزمة لإنهاء المشروعات بمدن المحافظة، مؤكدًا أن التسليم لن يُحتسب مكتملًا إلا بعد الانتهاء من جميع مكونات المشروع، بما يشمل الوحدات السكنية والطرق والشوارع الداخلية وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

وحدد أول أكتوبر 2028 موعدًا أقصى ونهائيًا للانتهاء من مشروعات الجمعيات وتسليمها، مع وضع مراحل زمنية واضحة تسبق هذا الموعد،بما يضمن الانتقال من مرحلة المتابعة إلى التنفيذ الفعلي وفق برنامج محدد، فيما وحدد الفترة من 1 أكتوبر 2026 وحتى 1 يناير 2027، لتستكمل الجمعيات إجراءات التراخيص والمرافق؛ تمهيدًا للبدء في مراحل التنفيذ.

وألزم الجمعيات بالانتهاء من إجراءات الطرح والترسية على شركات التنفيذ قبل 1 أبريل 2027، بما يسمح بدخول المشروعات إلى مراحل التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد، وصولًا إلى الموعد النهائي للتسليم في 1 أكتوبر 2028.

وأكد المحافظ أن الهدف من وضع هذه المواعيد هو إنهاء سنوات من التعثر التي انعكست على عمل الجمعيات، مؤكدا أن استمرار توقف المشروعات يحمّل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بمرور الوقت.

ووجه الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الدعم اللازم للجمعيات، وسرعة بحث المعوقات التي تواجه استكمال الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المختصة لإنهاء الموافقات والتراخيص والمرافق في التوقيتات المحددة، مع متابعة موقف كل جمعية بصورة مستمرة حتى لا تعود المشروعات إلى دائرة التعثر.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالمشروعات من حالة الانتظار إلى التنفيذ وفق برنامج زمني واضح، وصولًا إلى الانتهاء الكامل من جميع المشروعات وتسليمها للمستحقين في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2028.



