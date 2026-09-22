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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الملتقى السادس عشر لـ «الأثريين المصريين» ..اليوم

د. أيمن وزيري رئيس مجلس إدارة اتحاد الأثريين المصريين
د. أيمن وزيري رئيس مجلس إدارة اتحاد الأثريين المصريين
محمد الاسكندرانى

ينطلق اليوم الثلاثاء الملتقى السادس عشر لإتحاد الأثريين المصريين 2026، تحت عنوان: «الحضارة المصرية والهوية القومية في ضوء رؤى مستقبلية للعمل الأثري» وذلك بمسرح مركز الطفل للحضارة والإبداع.

 اتحاد الأثريين المصريين

 

صرح بذلك د. أيمن وزيري رئيس مجلس إدارة اتحاد الأثريين المصريين ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة الفيوم.

وأكد د. أيمن وزيري أن الملتقى يأتي في إطار الاهتمام بالحضارة المصرية والهوية القومية، وفتح آفاق جديدة للعمل الأثري بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الحضاري المصري وتعزيز الوعي به.

يحضر الملتقى ممثلاً عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار د. هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبحضور وفد ممثلي وزارة السياحة والاثار وقيادات الدولة والمعنيين بالآثار والتراث المصري كما وجه الدكتور أيمن وزيري رئيس الاتحاد الدعوة إلى السفارات داخل مصر وكذلك إلى الجمهور للمشاركه بالفاعلية.

كما يحضر الملتقى الدكتور أسامة عبد الوارث، رئيس المجلس الدولي للمتاحف والدكتور ولاء الدين بدوي، مدير متحف قصر الزعفران، ود. مؤمن سعد رئيس الإدارة المركزية للمنافذ بوزارة السياحة والآثار.


ومن أبرز فعاليات الملتقى:محاضرة للدكتور أسامة عبد الوارث، رئيس المجلس الدولي للمتاحف – اللجنة المصرية (ICOM Egypt)، بعنوان: «من المتحف التقليدي إلى المتحف الذكي.. آفاق جديدة للتراث».

ومحاضرة الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير متحف قصر الزعفران، بعنوان: «ما وراء أبواب القصر.. الزعفران شاهدًا على تاريخ مصر».

ويلقي المستشار محمد واكد المستشار القانوني الاتحاد كلمة بعنوان «إرث الأجداد أمانة الأحفاد»
كما يتضمن الملتقى عددًا من الفعاليات والمحاور التي تتناول قضايا الآثار والمتاحف والتراث والهوية المصرية، إلى جانب مناقشة الرؤى المستقبلية للعمل الأثري.

كما يقدم الملتقى أيضا عرضاً لبعض مشروعات طلاب الجامعات المتخصصين في المتاحف.. والذي يأتي بعد انطلاق برنامج علوم المتاحف للعام 2026 
وفي نهاية الملتقى يتم تكريم القيادات والطلاب المشاركين في برنامج علوم المتاحف والإرشاد السياحى للعام 2026.

الأثريين المصريين اتحاد الأثريين المصريين الحضارة المصرية الملتقى السادس عشر لإتحاد الأثريين المصريين ملتقي اتحاد الأثريين المصريين

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