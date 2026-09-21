ألمانيا تطلق مناقصات جديدة لضمان توفر الغاز في الربع الأول من 2027

أطلق مشغل سوق الغاز الألماني تريدينج هب يوروب سلسلة مناقصات يوم الاثنين بهدف تأمين توفر الغاز خلال الربع الأول من عام 2027، وسط مخاوف متزايدة من انخفاض معدلات ملء المخزونات قبل موسم الشتاء.

وتستخدم الشركة آلية الخيارات طويلة الأجل التي تتيح لها الحصول على تعهدات بتسليم الغاز من المتعاملين لاستخدامها لاحقًا عند الحاجة، كأداة لتعزيز أمن الإمدادات، وفقا لمنصة "انفستنج" الإقتصادية.

وتبلغ نسبة امتلاء مواقع تخزين الغاز في ألمانيا حاليًا 56.6%، وهو أدنى مستوى يُسجّل في مثل هذا الوقت من العام منذ بدء جمع البيانات. وتُعد هذه المخزونات عنصرًا أساسيًا لتلبية ذروة الطلب على التدفئة خلال أشهر الشتاء.

وتسعى تريدينغ هب يوروب للحصول على عروض لتوفير خدمات موازنة الشبكة خلال يناير وفبراير ومارس 2027 عبر خيارات طويلة الأجل تغطي 14,350 ميجاواط/ساعة لكل ساعة في كل شهر، وهو انخفاض طفيف عن مناقصة العام الماضي التي طلبت 14410 ميجاواط/ساعة لكل شهر في الربع الأول من 2026.

كما أطلقت الشركة مناقصات خاصة إضافية تشمل 21300 ميغاواط/ساعة للفترة من 1 فبراير إلى 1 مارس 2027، و15000 ميجاواط/ساعة للفترة من 1 إلى 15 مارس 2027، وهي نفس الكميات المطلوبة للفترات المقابلة هذا العام، وفقًا لموقع الشركة.

ويمكن تقديم العروض بين 6 و20 أكتوبر، على أن تُعلن النتائج في 23 أكتوبر.