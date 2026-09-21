محافظ البحيرة: تخصيص الأراضي بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى يرتفع إلى 349 قطعة

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، اليوم الإثنين ، أن المنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى تشهد تطوراً ملحوظاً في حجم الإقبال وتخصيص الأراضي للمستثمرين؛ حيث ارتفع عدد القطع المخصصة للاستثمارات المختلفة من 197 قطعة خلال عام 2024 ليصل إلى 349 قطعة أرض صناعية في طرح شهر يونيو لعام 2026، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة والمحافظة في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لدعم توطين الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، اليوم، لمصنع "الشرقيون للبلاستيك" بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، والمقام على مساحة إجمالية بلغت 3581 متراً مربعاً، وبتكلفة استثمارية متميزة؛ حيث يعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 125 طناً شهرياً من المنتجات البلاستيكية المختلفة ومستلزمات التعبئة والتغليف، ويساهم في توفير أكثر من 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب الخريجين وأبناء المحافظة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للمصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم، ومتابعة احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن المنطقة الصناعية بحوش عيسى من المناطق الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والتوسعات الصناعية، في ظل ما تمتلكه من مقومات وفرص للنمو.

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تفتح أبوابها أمام المستثمرين الجادين، وتعمل على توفير التيسيرات اللازمة لدعم إقامة المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشارت عازر إلى أن البحيرة، إلى جانب كونها من المحافظات الزراعية وسلة الغذاء لمصر، تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية متنامية، وهو ما تعكسه المشروعات القائمة بالفعل داخل المناطق الصناعية، إلى جانب المصانع الجاري تنفيذها، لافتة إلى أن ما تشهده المنطقة الصناعية بحوش عيسى يمثل نموذجًا عمليًا لما تمتلكه المحافظة من فرص وإمكانات استثمارية في مختلف القطاعات.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المصنعين والمستثمرين على أرض المحافظة يمثلون المستقبل وعجلة الاقتصاد، لافتة إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعاتها الخدمية والتنموية، بينما يمثل القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودفع مسيرة التنمية بالمحافظة.