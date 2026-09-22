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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استمرار عمليات النزوح في شمال دارفور بالسودان وسط ظروف إنسانية صعبة

السودان
السودان
هاني حسين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "استمرار عمليات النزوح في شمال دارفور وسط ظروف إنسانية صعبة"، حيث يعيش سكان إقليم دارفور غربي السودان أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحرب التي انطلقت شرارتها قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف، والتي كان للإقليم من تداعياتها وآثارها السلبية النصيب الأكبر.

وأوضح التقرير، أنه هناك تدهورٌ أمني ملحوظ، وظروف معيشية صعبة في ظل سيطرة الدعم السريع على معظم ولايات الإقليم، باستثناء بعض المناطق في ولايتي شمال وغرب دارفور؛ ما أسفر عن موجات نزوح مستمرة بحثاً عن الأمن، وهرباً من القتال، وطلباً للعون والمساعدات.

وأكمل التقرير أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت نزوح نحو ألف شخص من ثلاث قرى بمحافظة أمبرو بولاية شمال دارفور خلال يوم واحد فقط، جراء انعدام الأمن، مؤكدة أن غالبية الأسر في تلك المنطقة عبرت الحدود إلى دولة تشاد.

وكانت المنظمة الدولية  أعلنت منتصف الشهر الجاري نزوح نحو 2000 شخص من قريتي حلة صالح وكلكول بمحافظة الفاشر عاصمة الولاية، جراء تفاقم انعدام الأمن، والتي شهدت أحداثاً مروعة وانتهاكات واسعة بعد سيطرة الدعم السريع عليها أواخر العام الماضي.

وتابع التقرير :" المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في إقليم دارفور أفادت أيضاً بنزوح ثمان وأربعين عائلة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور؛ ليرتفع عدد الأسر التي وصلت إلى المنطقة منذ مطلع سبتمبر الجاري إلى أكثر من أربعمئة عائلة، ونحو ألفين وثلاثمئة شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال".

وأشار التقرير إلى استمرار عمليات النزوح المستمرة من المناطق المتأثرة بالقتال وتدهور الأوضاع المعيشية تأتي في وقت تواجه فيه الاستجابة الإنسانية تحديات مرتبطة باتساع الاحتياجات ونقص الموارد والخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة سكان دارفور؛ فمن نجا من القصف، عانى ويلات النزوح.

السودان دارفور كردفان الخرطوم الدعم السريع اخبار التوك شو

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