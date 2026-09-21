مصفاة دانجوتي تعتزم إدراج أسهمها في بورصة نيويورك بعد مضاعفة طاقتها الإنتاجية

تعتزم شركة مصفاة دانجوتي للبترول والبتروكيماويات النيجيرية إدراج أسهمها في بورصة نيويورك بعد مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإحدى أكبر منشآت تكرير النفط الخام في العالم، وفقًا لما قاله مؤسسها الملياردير أليكو دانجوتي.

وتعالج المنشأة حاليًا 700 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتسعى إلى جمع ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من خلال طرح عام أولي في نيجيريا، على أن تُخصص حصيلة الطرح لتمويل التوسع، ومن المقرر أن يغلق أكبر طرح عام أولي في أفريقيا، الذي بدأ الأسبوع الماضي، في 13 أكتوبر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أليكو دانجوتي خلال منتدى قطر الاقتصادي، الذي تنظمه "بلومبرج": "نحن ننفذ إدراجًا أساسيًا في نيجيريا، ثم نأمل أيضًا في الإدراج في نيويورك"، مضيفًا أن ذلك سيكون "بعد أن ننتهي من التوسع" لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2029.

ومن شأن الإدراج الثانوي في نيويورك أن يساعد رجل الأعمال على توسيع قاعدة مستثمريه خارج أفريقيا، وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة مع بنوك لفتح باب الإدراج الأساسي أمام الأفارقة خارج نيجيريا، بعدما وجدت "طريقة تمكنهم من الاستثمار"، بحسب دانجوتي، أغنى شخص في القارة.

كانت "بلومبرج" قد أفادت في وقت سابق بأن بنوك استثمارية في نيجيريا، من بينها "يونايتد كابيتال"، و"إف إس دي إتش كابيتال"، و"فيرست كاب"، من بين الشركات التي تسعى إلى جذب المستثمرين والتواصل مع الجهات التنظيمية والبورصات في أنحاء القارة للعمل كوسطاء.

وتستعد المجموعة لبدء أعمال إنشاء مصفاة في كينيا بطاقة 700 ألف برميل يوميًا، في خطوة تؤكد طموحاتها للتوسع على مستوى القارة الأفريقية، كما تعمل المجموعة على إنشاء خطوط أنابيب في أنحاء القارة لتوفير الإمدادات للدول غير الساحلية، وفقًا لما قاله دانجوتي.

وقال إن المجموعة تعتزم البدء الأسبوع المقبل في إنشاء خط أنابيب من جيبوتي إلى إثيوبيا، إلى جانب مستودعات لتخزين الوقود، ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة مؤخرًا عن خط أنابيب بطول 2,650 كيلومترًا يمتد من ناميبيا إلى بوتسوانا وجنوب أفريقيا.

وقال دانجوتي: "بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، أنا متأكد من أننا سنصل في النهاية إلى ما يقرب من 4,000 كيلومتر من خطوط الأنابيب"، مضيفًا أن ميزانية خط الأنابيب في جنوب القارة الأفريقية وحده تتجاوز 3.5 مليار دولار.