قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق
عضو شعبة الزيوت: أسعار الزجاجات مستقرة منذ 3 أو 4 أشهر
القدس: 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يومين.. وتصعيد لفرض وقائع جديدة داخله
الشربيني يُحفز لاعبي منتخب الشباب.. ووائل رياض يؤكد الجاهزية لتصفيات شمال أفريقيا
حرب التسريبات تشتعل بين الشناوي ومنتخب مصر.. هل تنهي الإصابة الخلاف مع حسام حسن؟
«الدكتورة قالت لي وكانت حاجة صعبة جدًا».. عمرو يوسف يكشف تفاصيل تلقي خبر إصابة كندة علوش بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفرية.. عمرو يوسف: شفت ناس كتير وقعوا في الفخ النجومية

عمرو يوسف
عمرو يوسف
محمود محسن

تحدث الفنان عمرو يوسف عن علاقته بالنجومية وكيفية تعامله مع تأثيراتها، مؤكدًا أن الشهرة والإمكانيات المادية والأرقام الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تدفع البعض إلى الوقوع في فخ «الإيجو» والابتعاد عن الناس، مشيرًا إلى أنه شاهد بنفسه أشخاصًا وقعوا في هذا الفخ، ما أثر على نظرته إليهم ومحبته لهم.


وأضاف الفنان عمرو يوسف، في لقاء مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يحرص على التعامل مع الجمهور في مختلف المواقف، مازحًا بشأن الموقف الوحيد الذي قد لا يكون مناسبًا لالتقاط الصور، قائلًا: «أي وقت في الدنيا ما عدا لو باكل حمام».


وسألت لميس الحديدي الفنان عمرو يوسف عن مدى إغراء النجومية، قائلة: «بس النجومية مغرية..»، ليرد عليها: «طبعًا».


وتابعت لميس الحديدي متسائلة عن تأثير النجومية وما يصاحبها من إمكانيات مادية وأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «يعني لما بتبقى نجم، لما بيبقى خلاص عندك إمكانيات مادية، لما يبقى عندك أرقام على السوشيال ميديا، كل ده مغري، مغري إنك تفضل فوق، تحيط نفسك كده بـ "بابل" وتقول: لا لا، أنا مش عايز أضايق نفسي النهارده، أنا مش عايز أسمع أخبار وحشة، أنا عايز بس أستمتع بفكرة النجومية، وتخش جوة الإيجو بتاعتك فممكن تتضخم.. إنت إزاي بتحارب ده؟» ورد عمرو يوسف على سؤالها موضحًا السبب الذي يجعله حريصًا على عدم الوقوع في هذا الفخ، قائلًا: «عشان شفت ناس وقعوا في الفخ ده».
وعندما سألته لميس الحديدي: «شفت ناس وقعوا في الفخ؟»، أجاب: «طبعًا، اتفرجت عليهم وكنت ببقى متضايق جدًا، وبشوفهم بيبعدوا، وبشوفهم بيقلوا، وبشوفهم، وأنا احترامي ليهم بيتغير، ومحبتي ليهم بتتغير».


وأضاف: «يعني في ناس أنا كنت بشوفها من بعيد أحبها، وده حتى في بداياتي، ويمكن كلنا اتعرضنا لمواقف شبه كده، لما تيجي تبقي عندكِ راسمة صورة معينة لحد من الناس المشاهير في أي مجال، وتيجي تقابليه على الحقيقة، ساعات كتير بتتفاجئي إنه سلوكه اللي في الحياة العادية مش حلو، مش عاجبك».


وانتقلت لميس الحديدي إلى الحديث عن تعامل عمرو يوسف مع جمهوره في حياته اليومية، وسألته: «يعني إنت مثلًا لو حد قابلك في الشارع وإنت بقى مثلًا بتشتري حاجة، أو بتركن عربيتك، أو وات إيفر: "أستاذ عمرو، أستاذ عمرو، أنا عايز أتصور معاك"؟»


وأكد عمرو يوسف أنه لا يمانع في التقاط الصور مع الجمهور في مختلف المواقف، قائلًا: «ولو بعمل... أي حاجة، أي وقت في الدنيا، ما دام أنا موجود... أي وقت في الدنيا».

 طريقة تناول الحمام


واستثنى عمرو يوسف موقفًا واحدًا فقط، موضحًا بشكل ساخر: «ما عدا لو باكل حمام، عشان وأنا باكل حمام ببقى يعني شكلي ومنظري لا يصلح للتصوير».
واختتم حديثه مازحًا بشأن طريقة تناول الحمام، قائلًا: «آه، الحمام بيتاكل بالإيد مش بالشوكة والسكينة».
 

الفنان عمرو يوسف النجومية الشهرة الإيجو الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن نتائج القبول بالبرامج المميزة وفتح باب التقديم اليدوي بالكليات

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما الضابط الذي يُعرف به عقوق الوالدين؟.. هل يصل ثواب قراءة الأذكار للمتوفي؟.. وحكم الاحتفاظ بما عثر عليه في الطريق العام

ارتداء الأسود على الميت

هل ارتداء الأسود لأبناء المتوفى واجب؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

بالصور

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد