مفرية.. عمرو يوسف: شفت ناس كتير وقعوا في الفخ النجومية

تحدث الفنان عمرو يوسف عن علاقته بالنجومية وكيفية تعامله مع تأثيراتها، مؤكدًا أن الشهرة والإمكانيات المادية والأرقام الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تدفع البعض إلى الوقوع في فخ «الإيجو» والابتعاد عن الناس، مشيرًا إلى أنه شاهد بنفسه أشخاصًا وقعوا في هذا الفخ، ما أثر على نظرته إليهم ومحبته لهم.



وأضاف الفنان عمرو يوسف، في لقاء مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يحرص على التعامل مع الجمهور في مختلف المواقف، مازحًا بشأن الموقف الوحيد الذي قد لا يكون مناسبًا لالتقاط الصور، قائلًا: «أي وقت في الدنيا ما عدا لو باكل حمام».



وسألت لميس الحديدي الفنان عمرو يوسف عن مدى إغراء النجومية، قائلة: «بس النجومية مغرية..»، ليرد عليها: «طبعًا».



وتابعت لميس الحديدي متسائلة عن تأثير النجومية وما يصاحبها من إمكانيات مادية وأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «يعني لما بتبقى نجم، لما بيبقى خلاص عندك إمكانيات مادية، لما يبقى عندك أرقام على السوشيال ميديا، كل ده مغري، مغري إنك تفضل فوق، تحيط نفسك كده بـ "بابل" وتقول: لا لا، أنا مش عايز أضايق نفسي النهارده، أنا مش عايز أسمع أخبار وحشة، أنا عايز بس أستمتع بفكرة النجومية، وتخش جوة الإيجو بتاعتك فممكن تتضخم.. إنت إزاي بتحارب ده؟» ورد عمرو يوسف على سؤالها موضحًا السبب الذي يجعله حريصًا على عدم الوقوع في هذا الفخ، قائلًا: «عشان شفت ناس وقعوا في الفخ ده».

وعندما سألته لميس الحديدي: «شفت ناس وقعوا في الفخ؟»، أجاب: «طبعًا، اتفرجت عليهم وكنت ببقى متضايق جدًا، وبشوفهم بيبعدوا، وبشوفهم بيقلوا، وبشوفهم، وأنا احترامي ليهم بيتغير، ومحبتي ليهم بتتغير».



وأضاف: «يعني في ناس أنا كنت بشوفها من بعيد أحبها، وده حتى في بداياتي، ويمكن كلنا اتعرضنا لمواقف شبه كده، لما تيجي تبقي عندكِ راسمة صورة معينة لحد من الناس المشاهير في أي مجال، وتيجي تقابليه على الحقيقة، ساعات كتير بتتفاجئي إنه سلوكه اللي في الحياة العادية مش حلو، مش عاجبك».



وانتقلت لميس الحديدي إلى الحديث عن تعامل عمرو يوسف مع جمهوره في حياته اليومية، وسألته: «يعني إنت مثلًا لو حد قابلك في الشارع وإنت بقى مثلًا بتشتري حاجة، أو بتركن عربيتك، أو وات إيفر: "أستاذ عمرو، أستاذ عمرو، أنا عايز أتصور معاك"؟»



وأكد عمرو يوسف أنه لا يمانع في التقاط الصور مع الجمهور في مختلف المواقف، قائلًا: «ولو بعمل... أي حاجة، أي وقت في الدنيا، ما دام أنا موجود... أي وقت في الدنيا».

طريقة تناول الحمام



واستثنى عمرو يوسف موقفًا واحدًا فقط، موضحًا بشكل ساخر: «ما عدا لو باكل حمام، عشان وأنا باكل حمام ببقى يعني شكلي ومنظري لا يصلح للتصوير».

واختتم حديثه مازحًا بشأن طريقة تناول الحمام، قائلًا: «آه، الحمام بيتاكل بالإيد مش بالشوكة والسكينة».

