فرنسا تبحث مع دول "التعاون الخليجي" الوضع الإقليمي وتؤكد تضامنها في مواجهة الهجمات الإيرانية

عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الاثنين، في نيويورك، اجتماع عمل مع نظرائه من مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لمناقشة الوضع الإقليمي.
وذكرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن الاجتماع عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعاد الوزير بارو التأكيد لنظرائه على تضامن فرنسا ودعمها لهم في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تعرضوا لها.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الوثيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكثيف الجهود المشتركة لحل الأزمات في المنطقة، التي تؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وكذلك على أمن الإمدادات على المستوى العالمي.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن اللقاء أتاح أيضًا إعادة تأكيد رغبة فرنسا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر، لا سيّما في مجالات الاستثمارات، والصحة، والطاقة، والتعليم، والثقافة، فضلًا عن القضايا العالمية.