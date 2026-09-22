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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامية: محمد الشناوي شعر بالاستياء بسبب عدم ذكر اسمه ضمن قائمة مصابي المنتخب

محمد الشناوي
محمد الشناوي
علا محمد

كشفت الإعلامية سهام صالح عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، واستبعاده من معسكر الفراعنة، مشيرة إلى وجود حالة من الاستياء بسبب عدم ذكر اسمه ضمن قائمة المصابين التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب.

وقالت سهام صالح، في تصريحات عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة «أون»، إن حمدي فتحي تعرض للإصابة مع فريق الوكرة القطري، وتم استبعاده من معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا.

وأوضحت أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، نشر بيانًا رسميًا عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، تضمن انضمام حمدي فتحي إلى قائمة المصابين التي تضم تريزيجيه وياسر إبراهيم، إلا أن البيان لم يتضمن اسم محمد الشناوي.

وأضافت: «محمد الشناوي خرج بره القائمة أو بره المعسكر بسبب الإصابة، لأنه اتصاب قبل بداية المعسكر، زيه زي تريزيجيه وياسر إبراهيم اللي اتصابوا قبل المعسكر برضه».

وأشارت سهام صالح، بحسب معلوماتها، إلى أن محمد الشناوي شعر بالاستياء بسبب عدم ذكر اسمه ضمن قائمة اللاعبين المصابين، خاصة أن الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا كان يتابع تفاصيل إصابته مع النادي الأهلي حتى الساعات الأخيرة قبل إعلان قائمة المنتخب.

وتابعت: «فإزاي ما يتحطش اسمه في قائمة المصابين في المنتخب؟ هذا سؤال يطرح نفسه».

وأكدت الإعلامية أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو الحفاظ على العلاقة الجيدة بين جميع الأطراف داخل المنتخب، مشددة على ضرورة ألا يكون هناك أي خلاف بين محمد الشناوي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، أو مع أي لاعب بالمنتخب.

واختتمت سهام صالح حديثها بالتأكيد على أهمية أن تسود حالة من الهدوء داخل صفوف المنتخب، قائلة إن استقرار العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين ينعكس بشكل مباشر على أداء المنتخب الوطني.

الإعلامية سهام صالح سهام صالح إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي منتخب مصر

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