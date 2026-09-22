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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس قناة السويس يتفقد المدن الجامعية ويتابع أعمال التسكين لانتظام الدراسة

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، جولة تفقدية بالمدن الجامعية، لمتابعة أعمال تسكين الطلاب والطالبات والاطمئنان على انتظام عملية الاستقبال، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس عادل البير، أمين عام الجامعة، والأستاذة نجلاء عثمان، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وتفقد رئيس الجامعة عددًا من مباني المدن الجامعية المخصصة للطلاب والطالبات، وتابع إجراءات التسكين، واطمأن على انتظام الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة وآمنة تساعد الطلاب والطالبات على الاستقرار والانتظام في الدراسة.

وشهدت أعمال التسكين حتى الآن تسكين نحو 366 طالبًا و220 طالبة، فيما تتواصل أعمال التسكين واستقبال الطلاب والطالبات حتى يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري.

كما تابع رئيس الجامعة حالة الطرق والممرات داخل المدن الجامعية، وما تضمه من أشجار ومساحات خضراء، إلى جانب انتظام أعمال الإنارة خلال الفترة المسائية، بما يوفر بيئة مناسبة للطلاب والطالبات ويحافظ على المظهر العام للمدن الجامعية.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمدن الجامعية، والتأكد من جاهزية المباني والمرافق، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة والخدمات، بما يضمن توفير إقامة مناسبة للطلاب والطالبات طوال العام الدراسي.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المباشرة لاستعدادات جامعة قناة السويس لاستقبال الطلاب والطالبات، والاطمئنان على انتظام أعمال التسكين والخدمات المقدمة لهم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

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