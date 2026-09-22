جامعة قناة السويس تستعد لتنفيذ سلسلة ندوات توعوية وثقافية بالتعاون مع وعظ الإسماعيلية

تستعد جامعة قناة السويس لتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والثقافية خلال العام الجامعي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومنطقة وعظ الإسماعيلية بالأزهر الشريف، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب، وترسيخ القيم المجتمعية والوطنية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة تنظيم الندوات التوعوية والثقافية؛ بما يسهم في نشر الوعي الوسطي السليم، وتعزيز الفهم الصحيح للقضايا الدينية والمجتمعية، بما يتوافق مع قيم الاعتدال والانتماء والمسؤولية.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، وفدًا من منطقة وعظ الإسماعيلية، ضم : الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتاوى، والشيخ جمال عباس مرسي، مدير إدارة الدعوة والإعلام الديني، والشيخ رمضان عبد الرازق، بمجمع البحوث الإسلامية ومشرف القافلة الدعوية، وذلك لبحث الترتيبات الخاصة بالبدء في تنفيذ سلسلة الندوات التوعوية والثقافية بالجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

وتتناول سلسلة الندوات عددًا من الموضوعات التي تستهدف بناء وعي الطلاب وتعزيز دور العلم والتعليم في حياة الفرد والمجتمع، من بينها «عناية الإسلام بالعلم والتعليم»، و«أهمية العلم في بناء الأوطان»، و«أثر العلم على الفرد والمجتمع»، و«التعليم بين الواقع والمأمول»، و«بيان صحيح الدين»، إلى جانب «دعم جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة».

كما تتضمن الموضوعات التوعوية «تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب»، وذلك في إطار المبادرة الأولى، و«تماسك الأسرة سر تماسك المجتمع»، في إطار المبادرة الثانية، بما يعزز القيم الإيجابية لدى الطلاب، ويرسخ مفاهيم المواطنة والانتماء، ويؤكد أهمية الأسرة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تماسك المجتمع واستقراره.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص جامعة قناة السويس على مواصلة التعاون مع المؤسسات الدينية والوطنية، وتوفير محتوى توعوي وثقافي يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، ويدعم قدرته على التعامل الواعي مع القضايا الدينية والمجتمعية والوطنية، إلى جانب تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والانتماء والمسؤولية المجتمعية.