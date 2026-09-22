قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات مالية تهدد إسرائيل.. أزمة في جيش الاحتلال بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة
الصين ترفض المطالب الأمريكية.. بكبن لـ واشنطن: عقوباتكم على إيران غير قانونية
مشهد إنسانى .. ممرض ينقذ طفل بالإنعاش القلبي بأسوان
جيش اللصوص.. جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا في جنين | شاهد
للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026
سنتكوم: تحويل مسار 110 سفن تجارية لإحكام الحصار البحري على إيران
مفاجآت بشأن إيران.. زيارة خاطفة لنتنياهو إلى أمريكا دون لقاء ترامب وسط مخاوف أمنية
حماية المنافسة: إحالة شركتي مقاولات للنيابة العامة | اعرف السبب
اجتماع رباعي في نيويورك.. مصر تقود تحركا إقليميا لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة
هي الـ 1000 بتجيب إيه دلوقتي؟.. عمرو أديب: الأسرة تحتاج لـ31 ألف جنيه شهريًا علشان تعيش
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تستعد لتنفيذ سلسلة ندوات توعوية وثقافية بالتعاون مع وعظ الإسماعيلية

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

تستعد جامعة قناة السويس لتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والثقافية خلال العام الجامعي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومنطقة وعظ الإسماعيلية بالأزهر الشريف، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب، وترسيخ القيم المجتمعية والوطنية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة تنظيم الندوات التوعوية والثقافية؛ بما يسهم في نشر الوعي الوسطي السليم، وتعزيز الفهم الصحيح للقضايا الدينية والمجتمعية، بما يتوافق مع قيم الاعتدال والانتماء والمسؤولية.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، وفدًا من منطقة وعظ الإسماعيلية، ضم : الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتاوى، والشيخ جمال عباس مرسي، مدير إدارة الدعوة والإعلام الديني، والشيخ رمضان عبد الرازق، بمجمع البحوث الإسلامية ومشرف القافلة الدعوية، وذلك لبحث الترتيبات الخاصة بالبدء في تنفيذ سلسلة الندوات التوعوية والثقافية بالجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

وتتناول سلسلة الندوات عددًا من الموضوعات التي تستهدف بناء وعي الطلاب وتعزيز دور العلم والتعليم في حياة الفرد والمجتمع، من بينها «عناية الإسلام بالعلم والتعليم»، و«أهمية العلم في بناء الأوطان»، و«أثر العلم على الفرد والمجتمع»، و«التعليم بين الواقع والمأمول»، و«بيان صحيح الدين»، إلى جانب «دعم جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة».

كما تتضمن الموضوعات التوعوية «تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب»، وذلك في إطار المبادرة الأولى، و«تماسك الأسرة سر تماسك المجتمع»، في إطار المبادرة الثانية، بما يعزز القيم الإيجابية لدى الطلاب، ويرسخ مفاهيم المواطنة والانتماء، ويؤكد أهمية الأسرة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تماسك المجتمع واستقراره.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص جامعة قناة السويس على مواصلة التعاون مع المؤسسات الدينية والوطنية، وتوفير محتوى توعوي وثقافي يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، ويدعم قدرته على التعامل الواعي مع القضايا الدينية والمجتمعية والوطنية، إلى جانب تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

سوزوكى ماروتى

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

ترشيحاتنا

مدرب أيرلندا

مدرب أيرلندا قبل مواجهة الكيان الصهيوني: نلعب ضد الإبادة الجماعية

صورة تعبيرية

بعد سنة.. كيف تحول شقة الإيجار المدعوم إلى تمليك؟ تعرف على شروط صندوق الإسكان الاجتماعي

وزارة البترول

دون إصابات.. وزارة البترول تكشف تفاصيل حريق شركة الإسكندرية

بالصور

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد