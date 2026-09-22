الكيلو يصل 135 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض الآن بعد الارتفاع

تشهد أسعار الدواجن اليوم في الأسواق ارتفاع جديد في الأسعار بكافة أنواعها، حيث حذرت شعبة الدواجن من احتمالية أرتفاع جديد في أسعار الداوجن والبيض، وهو ما يتابعه المواطنون بشكل يومي، حيث ترتفع عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار الفراخ اليوم الأثنين وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء إلى 67 جنيها للكيلو داخل البورصة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح 75 و79 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه الأن

يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 190 إلى 230 جنيهاً حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع .

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجلت أسعار الدواجن الحمراء الساسو 120 جنيها للكيلو داخل البورصة، لتباع للمستهلك بسعر بين 130 و135 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر الفراخ البلدي اليوم في الأسواق 115 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

وتراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء نحو 71 جنيهًا، لتصل للمستهلك في الأسواق والمحال بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء، بين 110 و120 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 120 و130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء بين 100 و110 جنيهات في المزارع، فيما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 110 و125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

ويتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء في المزارع بين 124 و125 جنيها، ليصل للمستهلك بين 130 و135 جنيها في المحال والأسواق.



أسعار الكتاكيت اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم وجاءت الأسعار كالآتي…

سجل سعر الكتكوت الأبيض: 25 و30 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: 19 جنيها.

الكتكوت الساسو بيور: 20 جنيها.

كتكوت بلدي مشعر: 6.5 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم: 35 جنيها .

بط فرنساوي بيور: 23 جنيها .

كتكوت هجين: 12 جنيها .

كتكوت جيل ثاني: 16 جنيها.

كتكوت روزي بيور: 15 جنيها.

بط مولار محلي: 35 جنيها.

