عمدة مدريد: لست متفائلا بإمكانية استضافة العاصمة نهائي كأس العالم 2030

أقر عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس متفائلاً بشأن إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في العاصمة الإسبانية، مشيراً إلى أنه في حال حدوث العكس، "فلا بد أن تكون هناك عواقب".

يذكر أن بطولة كأس العالم 2030 ستستضيفها كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما ستُقام أول ثلاث مباريات في كلٍّ من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

وقال ألميدا في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الثلاثاء: "لست متفائلاً بإمكانية استضافة مدريد نهائي كأس العالم 2030".

وأوضح أنه في حين يسعى المغرب، الذي يطمح بشكل مشروع لاستضافة النهائي، بنشاط على المستويين السياسي والمؤسسي لضمان ذلك، فإنه لا يملك أي دليل على أن الحكومة الإسبانية تتخذ خطوات مماثلة.

وأضاف: "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن الحكومة الإسبانية ستقاتل من أجل استضافة مدريد لنهائي كأس العالم".

وشدد على أن ملف الترشح لاستضافة البطولة أطلقته في البداية إسبانيا والبرتغال، ثم انضم إليهما المغرب لاحقاً، إلى جانب باراجواي وأوروجواي والأرجنتين (التي من المقرر أن تستضيف ثلاث مباريات).

ويرى ألميدا أنه "ليس من الطبيعي" ألا تقام المباراة النهائية في مدريد؛ وفي حال حدوث سيناريو كهذا، فإنه يعتقد أنه "لا بد بلا شك أن تكون هناك عواقب".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يحسم بعد القرار النهائي بشأن الملعب الذي سيتحضن نهائي كأس العالم 2030، حيث تتواصل المنافسة بين المغرب وإسبانيا لاستضافة المباراة النهائية.

في السياق ذاته، أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمسك المغرب باستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، على ملعب "الحسن الثاني" بمدينة بنسليمان، ضمن الملف المشترك الذي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم المونديال.

وأشار لقجع إلى أن مختلف المؤسسات والجماهير المغربية تعمل من أجل دعم هذا الطموح، في ظل الاستعدادات المتواصلة لتجهيز البنية التحتية والمنشآت الرياضية قبل استضافة البطولة العالمية.