قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة القبض على زوج وادعاءات زوجته وسر الهجوم على الداخلية
أحمد موسى: صفحة زوجة تاجر المخدرات تضمنت عبارات تكشف مخططات لاستهداف الداخلية
لجان وزارة السياحة والآثار تواصل أعمالها الميدانية لمتابعة تنفيذ برامج العمرة في الأراضي المقدسة
أمير قطر يطالب إسرائيل بالوفاء بتعهداتها ووقف العمليات العسكرية والانسحاب من قطاع غزة
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في قاعدة جوية غربي ألمانيا
شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان
أمير قطر: لغة الحوار هى الأنسب لحل الأزمة في المنطقة وندعو لفتح مضيق هرمز
مصادر لرويترز: السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» تمهيدًا لاستئناف التصدير عبر ينبع
وزير الأوقاف السابق: مصر محفوظة بعناية إلهية.. وجيشها خير أجناد الأرض
أمام الأمم المتحدة.. أردوغان: 193 دولة تخضع لمصالح 5 قوى في مجلس الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمدة مدريد: لست متفائلا بإمكانية استضافة العاصمة نهائي كأس العالم 2030

عمدة مدريد
عمدة مدريد
أ ش أ

 أقر عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس متفائلاً بشأن إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في العاصمة الإسبانية، مشيراً إلى أنه في حال حدوث العكس، "فلا بد أن تكون هناك عواقب".

يذكر أن بطولة كأس العالم 2030 ستستضيفها كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما ستُقام أول ثلاث مباريات في كلٍّ من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

وقال ألميدا في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الثلاثاء: "لست متفائلاً بإمكانية استضافة مدريد نهائي كأس العالم 2030".

وأوضح أنه في حين يسعى المغرب، الذي يطمح بشكل مشروع لاستضافة النهائي، بنشاط على المستويين السياسي والمؤسسي لضمان ذلك، فإنه لا يملك أي دليل على أن الحكومة الإسبانية تتخذ خطوات مماثلة.

وأضاف: "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن الحكومة الإسبانية ستقاتل من أجل استضافة مدريد لنهائي كأس العالم".

وشدد على أن ملف الترشح لاستضافة البطولة أطلقته في البداية إسبانيا والبرتغال، ثم انضم إليهما المغرب لاحقاً، إلى جانب باراجواي وأوروجواي والأرجنتين (التي من المقرر أن تستضيف ثلاث مباريات).

ويرى ألميدا أنه "ليس من الطبيعي" ألا تقام المباراة النهائية في مدريد؛ وفي حال حدوث سيناريو كهذا، فإنه يعتقد أنه "لا بد بلا شك أن تكون هناك عواقب".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يحسم بعد القرار النهائي بشأن الملعب الذي سيتحضن نهائي كأس العالم 2030، حيث تتواصل المنافسة بين المغرب وإسبانيا لاستضافة المباراة النهائية.

في السياق ذاته، أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمسك المغرب باستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، على ملعب "الحسن الثاني" بمدينة بنسليمان، ضمن الملف المشترك الذي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم المونديال.

وأشار لقجع إلى أن مختلف المؤسسات والجماهير المغربية تعمل من أجل دعم هذا الطموح، في ظل الاستعدادات المتواصلة لتجهيز البنية التحتية والمنشآت الرياضية قبل استضافة البطولة العالمية.

عمدة مدريد ه ليس متفائلاً مباراة النهائية كأس العالم 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

ترشيحاتنا

فالفيردي

ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي

يوفنتوس

الدوري الإيطالي.. تغريم يوفنتوس بسبب سلوك بعض جماهيره

الهلال

موقف صعب لنجم الهلال السعودي عقب طرده بمباراة الغرافة القطري

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد