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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لقلبك عند تناول الزيتون بانتظام؟

الزيتون
الزيتون
نهى هجرس

تناول الزيتون بانتظام كوجبة خفيفة قد يفيد صحة القلب لاحتوائه على دهون صحية ومضادات أكسدة، مع ذلك، يحتوي الزيتون على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على صحة القلب، لذا يُنصح بتناوله باعتدال.

الدهون الصحية ومضادات الأكسدة قد تفيد صحة القلب

الزيتون منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ومعظم سعراته الحرارية تأتي من الدهون، وهو غني بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة ، مما قد يفيد صحة القلب، غالباً ما يُفضل استخدام زيت الزيتون في الطهي الصحي للقلب .

قبل المعالجة، يكون الزيتون شديد المرارة، يؤدي التخليل بالملح أو الصودا الكاوية، متبوعًا بالتخمير، إلى إزالة المركبات المرة لصنع الزيتون .

يساهم ارتفاع نسبة الصوديوم في ارتفاع ضغط الدم ومخاطر صحة القلب.

بسبب طرق المعالجة المستخدمة في صناعة الزيتون ، فإنه يحتوي على نسبة عالية من الملح، ربع كوب فقط من الزيتون (حوالي 28 غرامًا) يحتوي على حوالي 23% من الحد الأقصى الموصى به يوميًا من الصوديوم ، وذلك بناءً على إرشادات الصوديوم البالغة 2300 ملليغرام يوميًا .

إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو لديك عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، فقد ترغب في تقليل استهلاكك اليومي من الصوديوم، توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك ما لا يزيد عن 1500 ملغ من الصوديوم يوميًا، وبناءً على ذلك، يمكن أن تشكل حفنة من الزيتون (ربع كوب) 35% من الكمية اليومية الموصى بها من الملح.

قد يُساهم تناول كميات كبيرة من الملح بانتظام في ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن الملح يُجبر الجسم على الاحتفاظ بالماء الزائد، مما يُرهق القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت، كما أن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بالحالات التالية: 

مرض قلبي

سكتة دماغية

مرض كلوي

هشاشة العظام

سرطان المعدة 

وأظهرت إحدى الدراسات التحليلية الشاملة التي تناولت العلاقة بين تناول الصوديوم وخطر الإصابة بأمراض القلب، أنه مقابل كل غرام إضافي من الملح المتناول يوميًا، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4%، ويزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 6% في المقابل، يمكن أن يؤدي تقليل تناول الملح إلى خفض ضغط الدم بمقدار 6 إلى 8 ملم زئبق، مما يُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية.

من المهم الإشارة إلى أن غالبية استهلاك الملح (70%) يأتي من الأطعمة المصنعة، بينما يأتي حوالي 11% من الملح المضاف.

المصدر verywellhealth 

الزيتون أضرار الزيتون تأثير تناول الزيتون على القلب ضغط الدم صحة القلب

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