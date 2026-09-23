رئيس الوزراء البريطاني يجتمع مع الرئيس الأوكراني في نيويورك

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة البريطانية، بأن بيرنهام تطرق إلى اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، ورحب بإقرار مشروع قانون "جراهام" الأسبوع الماضي.

وناقش الجانبان التحديات الصعبة المتوقعة خلال فصل الشتاء المقبل، ومقترح "هدنة الطاقة". كما أدان رئيس الوزراء البريطاني الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، مؤكدا وقوف المملكة المتحدة بقوة وثبات إلى جانب أوكرانيا.

وفيما يتعلق بمفاوضات السلام، أطلع الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء على آخر المستجدات، وشددا الزعيمان على ضرورة انخراط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات جادة لإنهاء الحرب.