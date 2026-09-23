خافيير بارديم يدعم عريضة تطالب بإبعاد المغنية بينك عن منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة

أثار الممثل الإسباني خافيير بارديم تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك عبر خاصية القصص على حسابه في «إنستجرام» منشوراً يدعو إلى التوقيع على عريضة إلكترونية تطالب بإبعاد المغنية الأمريكية بينك (P!nk) عن دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وبحسب الدعوة المتداولة تهدف العريضة إلى جمع توقيعات للمطالبة بإنهاء دور المغنية الأمريكية في المنظمة الدولية، فيما تجاوز عدد الموقعين عليها حاجز 150 ألف توقيع، وفق الأرقام الواردة في المبادرة.

وتأتي مشاركة بارديم للمنشور في إطار دعمه للحملة الإلكترونية، إذ حثّ متابعيه على الاطلاع على العريضة والمشاركة في التوقيع عليها، في خطوة لاقت تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ويأتي الجدل حول بينك وبدورها كسفيرة للنوايا الحسنة في سياق حملة إلكترونية تطالب بإعادة النظر في استمرارها بهذا المنصب، بينما تواصل العريضة جمع التوقيعات على منصة «Change.org».