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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محلل فلسطيني: القضية الفلسطينية تتصدر تحركات الأمم المتحدة.. ومصر تتمسك بحل الدولتين

غزة
غزة
رنا عبد الرحمن

تواصل القضية الفلسطينية حضورها في صدارة المناقشات السياسية والدبلوماسية خلال اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع تحركات عربية ودولية تستهدف التعامل مع تطورات قطاع غزة وطرح مسارات لإنهاء الحرب ودعم جهود إعادة الإعمار.

وقال ماهر الصافي، المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكست ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين أو تغيير طبيعة الأراضي الفلسطينية، إلى جانب التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح الصافي أن الموقف المصري يقوم على دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تمثل أحد المحاور الرئيسية في التحركات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن طرح القضية الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس استمرار حضور الملف في المحافل الدولية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن التحركات السياسية تتزامن مع جهود تستهدف التعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ماهر الصافي يتحدث عن التحركات المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، وإنما يشمل مسارات دبلوماسية وإنسانية متعددة، مع استمرار التأكيد على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات تستهدف تهجيرهم أو الاستيلاء على أراضيهم.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد تكثيفًا للاتصالات والمباحثات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، في ظل طرح عدد من المبادرات والتصورات الخاصة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد أن استمرار طرح حل الدولتين خلال المحافل الدولية يعكس وجود اهتمام دولي بمستقبل التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات العربية والإسلامية لدعم الحقوق الفلسطينية.

اجتماع ترامب مع قادة عرب ومسلمين

وتطرق الصافي خلال حديثه إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي ممثلًا عن مصر.

وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الملفات المرتبطة بقطاع غزة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

ويأتي الاجتماع في ظل تحركات دولية متواصلة لبحث مستقبل القطاع، والبحث عن مسار سياسي يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب وتهيئة الظروف أمام معالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها.

الصافي: المواقف الدولية تحتاج إلى خطوات تنفيذية

وقال ماهر الصافي إن البيانات والمواقف التي تصدر خلال الاجتماعات الدولية تمثل جزءًا من التحرك السياسي، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على الأرض.

وأضاف أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية يمكن استخدامها للتعامل مع التطورات الجارية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الأدوات يظل عاملًا أساسيًا في دعم أي مسار يستهدف وقف الحرب وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحرك دولي أكثر ارتباطًا بالواقع على الأرض، سواء فيما يتعلق بإيصال المساعدات أو إعادة الإعمار أو دعم المسار السياسي الخاص بالقضية الفلسطينية.

مصر تجدد التأكيد على حل الدولتين

وتأتي تصريحات المحلل السياسي الفلسطيني بالتزامن مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في القمة الخاصة بفلسطين، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يرتبط بالتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يرتبط الموقف المصري برفض تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ودعم المسار السياسي الذي يستهدف الوصول إلى تسوية شاملة للقضية.

وتواصل مصر تحركاتها السياسية والدبلوماسية بشأن القضية الفلسطينية، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى التعامل مع تداعيات الحرب في قطاع غزة، ودعم المساعي المتعلقة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

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