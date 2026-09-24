فاروق جعفر: أفضل الدفع بمصطفى شوبير أمام أنجولا.. ومهدي سليمان لم نره دوليًا

تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن حراسة مرمى منتخب مصر، ورؤيته للحارس الأنسب للمشاركة خلال مواجهة أنجولا المقبلة.

مصطفي شوبير

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "مهدي سليمان شايفه على مستوى الدوري المحلي، ولسه مشوفنهوش على المستوى الدولي".

وأضاف: "أفضل الدفع بمصطفى شوبير، لأنه خاض لقاءات دولية، كما أنه سبق وشارك مع المدافعين وهناك انسجام بينهم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.