بسيوني: حسام حسن لا ينظر لألوان القمصان.. وحمزة عبدالكريم يستحق قيادة هجوم مصر

تحدث عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق، عن اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يعتمد في اختياراته على مستوى اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة، بعيدًا عن انتماءاتهم للأندية.

حسام حسن

وقال عبدالحميد بسيوني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: “حسام حسن في اختياراته بيهمه المنتخب ولا يفكر في ألوان التيشيرتات، وأي لاعب هيأثر مش هيكون ليه دور مع حسام حسن في الفترة القادمة”.

وأضاف بسيوني: “حسام حسن قالي لي إن اختيار علي محمود كان تحت الأنظار منذ تواجده في إنبي، وهو مقتنع جدًا بقدراته الفنية”.

وأشار عبدالحميد بسيوني إلى أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لمنح حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة، فرصة المشاركة في مركز قلب الهجوم مع منتخب مصر.

وأوضح: "أرى أن الوقت أصبح مناسبًا لمنح حمزة عبدالكريم فرصة التواجد في مركز قلب الهجوم بتشكيل منتخب مصر، مع تواجد عمر مرموش ومحمد صلاح على الأجناب".