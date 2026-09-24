خبيرة اقتصاد مجتمعي: العمل عن بُعد يعزز الإنتاجية ويوفر الوقت والمال

قالت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إن البيئة المحيطة بنا والتكنولوجيا تحمل العديد من الإيجابيات والسلبيات، موضحة أن العمل عن بُعد أصبح تطورًا طبيعيًا فرضه التقدم التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت رانيا المارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة، إلى جانب ظهور الذكاء الاصطناعي، أسهمت في ظهور أشكال جديدة من العمل، بالتزامن مع اختفاء بعض الوظائف التقليدية.

التكنولوجيا تفرض أشكالًا جديدة للعمل

وأوضحت خبيرة الاقتصاد المجتمعي أن التطور التكنولوجي أصبح له تأثير واضح على طبيعة العمل، مع ظهور أنماط جديدة تتيح أداء المهام خارج مقر العمل، مشيرة إلى أن العمل عن بُعد يأتي في إطار هذه التطورات التي فرضتها التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي ساهم أيضًا في تغير شكل سوق العمل وظهور أنماط جديدة، مقابل اختفاء بعض الوظائف التقليدية، في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.

العمل عن بُعد يزيد الإنتاجية

وأكدت رانيا المارية أن العمل عن بُعد يسهم في زيادة الإنتاجية، نتيجة تقليل عوامل التشتيت وتوفير قدر أكبر من المرونة للعاملين، وهو ما يساعدهم على التركيز بصورة أفضل أثناء أداء مهامهم.

ولفتت إلى أن العمل من خارج مقر المؤسسة يوفر للعاملين ظروفًا تساعدهم على التركيز، إلى جانب إتاحة قدر من المرونة في أداء المهام، بما يساهم في رفع كفاءة العمل.

توفير الوقت والجهد والمال

وأوضحت خبيرة الاقتصاد المجتمعي أن من بين المزايا التي يوفرها العمل عن بُعد تجنب إهدار الوقت والجهد والمال في التنقل من وإلى مقر العمل.

وأضافت أن عدم الحاجة إلى التنقل بشكل يومي يمكن أن يوفر للعاملين وقتًا وجهدًا، إلى جانب تقليل الأموال التي يتم إنفاقها على الانتقال، وهو ما يمثل أحد الجوانب التي ترتبط بنظام العمل عن بُعد.

قطاعات يمكنها العمل عن بُعد

وأشارت رانيا المارية إلى أن هناك قطاعات مختلفة يمكنها الاعتماد على العمل عن بُعد بصورة كاملة، موضحة إمكانية تحديد ساعات العمل اليومية في بعض هذه الأنماط بنحو 6 ساعات.

وأكدت أن طبيعة بعض القطاعات والمهام تسمح بتنفيذ العمل عن بُعد، في ظل الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يفتح المجال أمام أنماط مختلفة لتنظيم ساعات وأماكن العمل.

الذكاء الاصطناعي وتغير سوق العمل

وتطرقت خبيرة الاقتصاد المجتمعي إلى تأثير التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على طبيعة الوظائف، موضحة أن هذه التطورات أسهمت في ظهور أشكال جديدة من العمل، بالتزامن مع اختفاء بعض الوظائف التقليدية.