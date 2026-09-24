القوات اليمنية تعلن إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في جبل حبشي

أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في سماء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية خوض معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز، بإسناد مباشر من الطيران الحربي.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش خاضت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مواجهات في معظم جبهات القتال بمحور تعز، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وبيًن المصدر أن المواجهات تركزت في جبهات الأحطوب والكدحة والضباب والصلو والجبهة الشرقية للمدينة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي تكبدت خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة الكدحة والجبهات المحيطة بالمدينة، تعاملت القوات المسلحة مع محاولات حوثية لاستخدام طائرات مسيّرة لاستهداف مواقع عسكرية، وتمكنت من إفشالها.

وبالتزامن مع المواجهات الميدانية، شن الطيران الحربي لقواتنا المسلحة غارتين مساءا على تجمعات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في منطقة البرح، فيما استهدف بغارة ثالثة اجتماعاً لقيادات حوثية في مديرية الوازعية.

وكان الطيران الحربي قد استهدف أيضا بغارة جوية تجمعًا للمليشيا الحوثية في ذات المديرية.

وأكد المصدر أن الغارات الجوية والاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن العمليات العسكرية مستمرة على امتداد مسرح العمليات.