قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف أثري نادر بالوادي الجديد .. العثور على مقبرة هرمية من العصر الروماني بـ «بئر الشغالة» .. صور
فلسطين في صدارة مباحثات نبيل فهمي ووزير الخارجية الروسي
قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض منتجات الأديرة بالكاتدرائية .. صور
مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر «النسخة السادسة»
دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة
الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
كفيف يناشد وزيرة التضامن التدخل لإعادة صرف معاشه: بدون مصدر دخل
في يوبيله الذهبي .. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستشرف مستقبل العلوم والتكنولوجيا .. صور
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي
«التضامن» توضح ضوابط جمع التبرعات لعلاج الحالات المرضية النادرة وتكشف تفاصيل علاج الطفل يوسف
تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان
بالأسماء ..الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تعلن إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في جبل حبشي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في سماء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية خوض معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز، بإسناد مباشر من الطيران الحربي.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش خاضت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مواجهات في معظم جبهات القتال بمحور تعز، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وبيًن المصدر أن المواجهات تركزت في جبهات الأحطوب والكدحة والضباب والصلو والجبهة الشرقية للمدينة، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي تكبدت خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة الكدحة والجبهات المحيطة بالمدينة، تعاملت القوات المسلحة مع محاولات حوثية لاستخدام طائرات مسيّرة لاستهداف مواقع عسكرية، وتمكنت من إفشالها.

وبالتزامن مع المواجهات الميدانية، شن الطيران الحربي لقواتنا المسلحة غارتين مساءا على تجمعات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في منطقة البرح، فيما استهدف بغارة ثالثة اجتماعاً لقيادات حوثية في مديرية الوازعية. 

وكان الطيران الحربي قد استهدف أيضا بغارة جوية تجمعًا للمليشيا الحوثية في ذات المديرية.

وأكد المصدر أن الغارات الجوية والاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن العمليات العسكرية مستمرة على امتداد مسرح العمليات.

اليمن القوات الحكومية اليمنية الحوثيين محافظة تعز القوات المسلحة اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

د. محمد عز العرب: القضايا الإقليمية ذات الأبعاد الدولية تشهد اهتماما كبيرا بالأمم المتحدة

إلى أين تتجه المواجهة الأمريكية الإيرانية؟ د. محمد عز العرب يرصد تعقيدات المشهد

إلى أين تتجه مواجهة أمريكا وإيران؟ .. محمد عز العرب يرصد تعقيدات المشهد

صورة ارشيفية

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مفهوم الطفولة.. تحذيرات من مخاطر الاعتماد عليه

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد