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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور| حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026: ستشعر بالسعادة

برج الثور
برج الثور
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 25 سبتمبر  2026  على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026

قد يتطلب منك هذا اليوم بذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج تصب في مصلحتك

توقعات برج الثور مهنيا

هناك فرص جيدة لاكتشاف آفاق جديدة في مسيرتك المهنية، وهذا سيُثبت أنه واعد للغاية بالنسبة لك، كما ستُرزق بمزيد من القوة والعزيمة لإنجاز مهامك

توقعات برج الثور عاطفيا 

ستسود العلاقة مستويات جيدة من الترابط، ستشعر بالسعادة والرضا عن سير الأمور

توقعات برج الثور ماليا

سيكون التقدم المالي مشجعاً بما فيه الكفاية، يمكنك اتخاذ بعض القرارات المفيدة المتعلقة بالشؤون المالية

توقعات برج الثور صحيا

ستكون صحتك جيدة بما يكفي لهذا اليوم، ستكون حالتك الذهنية وأفكارك إيجابية، وهذا سيمكنك من التمتع بمستويات لياقة بدنية جيدة

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