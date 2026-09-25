مصر وأنجولا.. تفوق للفراعنة في التصنيف والقيمة السوقية قبل المواجهة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره أنجولا، في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط ترقب للمباراة التي تجمع المنتخبين.

واستعرض الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»، مقارنة بين المنتخبين من حيث التصنيف العالمي والأفريقي والقيمة السوقية وعدد اللاعبين المحترفين ومتوسط الأعمار.

تفوق مصر في تاريخ المواجهات

وأشار عبداللطيف فوزي إلى أن منتخب مصر واجه أنجولا في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 4 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل، دون أن يتعرض المنتخب المصري لأي هزيمة أمام نظيره الأنجولي.

التصنيف العالمي

يحتل منتخب مصر المركز 24 عالميًا، بينما يأتي منتخب أنجولا في المركز 87 وفق التصنيف الذي استعرضه الناقد الرياضي.

وعلى مستوى التصنيف الأفريقي، يأتي منتخب مصر في المركز الثالث، مقابل المركز 17 لمنتخب أنجولا.

القيمة السوقية

تشهد القيمة السوقية لقائمتي المنتخبين فارقًا واضحًا، حيث تبلغ القيمة السوقية لمنتخب مصر نحو 115.80 مليون يورو، مقابل 32.63 مليون يورو لمنتخب أنجولا.

عدد المحترفين ومتوسط الأعمار

ويضم منتخب مصر 9 لاعبين محترفين، بينما يمتلك منتخب أنجولا 16 لاعبًا محترفًا.

وعلى مستوى متوسط الأعمار، يبلغ متوسط أعمار لاعبي منتخب مصر 28.2 عامًا، مقابل 27.9 عامًا للاعبي منتخب أنجولا.

وتأتي هذه الأرقام قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، في بداية مشوار مصر بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهم.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، نظيره أنجولا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة «أون سبورت» المباراة مجانًا للجماهير داخل مصر عبر البث الأرضي، وفق حقوق البث الخاصة بالمباريات المقامة على الأراضي المصرية.

جدول مباريات مصر في التصفيات

يخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات، حيث يبدأ بمواجهة أنجولا على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي.

جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – جوبا.

مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تشهد تنظيم البطولة في 3 دول للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

ويأمل منتخب مصر في حسم التأهل مبكرًا وتجنب الحسابات المعقدة، بداية من مواجهة أنجولا، قبل خوض باقي مباريات المجموعة خلال الأجندات الدولية المقبلة.