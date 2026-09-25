لدعم صحة الكلى.. احرص على تناول هذه المشروبات صباحا

إذا كنت ترغب في بدء يومك بمشروب يدعم صحة الكلى، فاختر مشروبات مثل الماء أو الشاي لتعزيز الترطيب، والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، ودعم صحة القلب، أما إذا كنت تعاني من مرض كلوي مزمن، أو حصى الكلى، أو تخضع لغسيل الكلى، فاتبع إرشادات طبيب الكلى أو أخصائي التغذية الكلوية.

مشروبات للحفاظ على صحة الكلى

- الماء

الماء ضروري للحفاظ على صحتك العامة، كما أنه ضروري لكي تعمل كليتاك بشكل صحيح وتقوما بتصفية الفضلات.

المؤسسة الوطنية للكلى، الترطيب الصحي للكلى: ما يجب شربه وما يجب تجنبه

يؤدي شرب الماء إلى تخفيف البول وكبح هرمون يرتبط ارتفاعه المزمن بضعف وظائف الكلى

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الماء الترطيب دون التأثير على نسبة السكر في الدم، على عكس المشروبات المحلاة بالسكر، والتي ترتبط بعاملين من عوامل الخطر لأمراض الكلى المزمنة: داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية

- القهوة

يمكنك إدراج القهوة ضمن روتينك الصباحي الداعم لصحة الكلى، شريطة تجنب المشروبات المحلاة أو كميات كبيرة من السكر المضاف. في الواقع، ربطت الدراسات بين استهلاك القهوة والكافيين وانخفاض احتمالية الإصابة بأمراض الكلى المزمنة

على الرغم من أن تناول الكافيين باعتدال يعتبر آمناً بشكل عام لمعظم البالغين، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الإفراط في تناول الكافيين قد يرفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى.

يحتوي كوب القهوة المخمر سعة 8 أونصات على حوالي 95 ملليغرام من الكافيين، وتوصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) بعدم تناول أكثر من 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا

- الشاي الاخضر

لا يقتصر دور الشاي الأخضر على ترطيب الجسم فحسب، بل إنه يوفر أيضاً مركبات نباتية مفيدة تسمى البوليفينولات ، ومن بينها مجموعة الكاتيكينات على وجه الخصوص، له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تدعم وظيفة الأوعية الدموية الصحية.

قد يكون هذا مفيداً لصحة القلب والكلى على حد سواء.

يحتوي الشاي الأخضر على حوالي 29 ملليغرام من الكافيين لكل كوب، وهو أقل بكثير من القهوة، لذا قد يكون مشروبًا صباحيًا جيدًا للأشخاص الأكثر حساسية للكافيين

المصدر health