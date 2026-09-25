زوجة إمام عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بصور جديدة لها.

إطلالة زوجة إمام عاشور

تألقت زوجة إمام عاشور في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة واتسم باللون الأسود.

أكملت زوجة إمام عاشور إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتلعت زوجة إمام عاشور حذاء حذاء صيفي فوشيا مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة إمام عاشور على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.