قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي يبحث مع نظيره العُماني تطورات باب المندب وأزمة مضيق هرمز
إيران تهدد : عدم تمكين طهران من تسيير رحلاتها سيعني عدم تمتع أي دولة أخرى في المنطقة بهذا الحق
مباحثات مصرية تركية حول غزة والسودان وليبيا والأزمة الإيرانية
خطيب المسجد النبوي: النبي أول من يقرع باب الجنة والله جعلها دارا لأوليائه
بني سويف : قطع المياه عن مركز ومدينة ببا لهذا السبب
الصحة تقدم أكثر من 305 آلاف خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 45 يوما
رئيس بيشكتاش: صلاح لم يكن مناسبا لنظام الفريق
عبد العاطي ونظيره الإريتري يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
مقاتلات الناتو تعترض سرب من الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق
حقيقة تحرير أسعار الأدوية.. رئيس الشعبة يحسم الجدل
30 سلعة بتخفيضات 25%.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين حتى مارس 2027
خليك جار صلاح.. إعلان عقاري يستغل اسم نجم منتخب مصر لبيع فيلا قرب ملعب بابارا بارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زوجة إمام عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
هاجر هانئ

حرصت ياسمين حافظ  زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بصور جديدة لها.

إطلالة زوجة إمام عاشور 

تألقت زوجة إمام عاشور في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة واتسم باللون الأسود.

أكملت زوجة إمام عاشور إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتلعت زوجة إمام عاشور حذاء حذاء صيفي فوشيا مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة إمام عاشور على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

إمام عاشور زوجة إمام عاشور النادي الأهلي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور إطلالة زوجة إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

هشام نصر

تحركات داخل الزمالك بشأن شركة الكرة.. وتحفظات على بعض الأسماء

ترشيحاتنا

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

عدم التركيز

مش عارف تركز .. إليك حيل لعلاج ضبابية الدماغ

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد