استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والمسطحات الخضراء بالإسماعيلية

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتجميل بمختلف الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء بنطاق المحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تهذيب جميع الأسوار النباتية بشارع علي عيد تقاطع مدخل الإسماعيلية الزراعي وقرية أبوعطوة.

وعلى جانب آخر، تم قص المسطحات الخضراء ورفع الحشائش الغير مرغوب فيها وعمل حديات على جانبي المسطح الأخضر ورفع نواتج القص والمخلفات، على مساحة ٣٠ فدان بالطريق الدائري، بجانب الانتهاء من قص وتهذيب جميع أشجار المدخل الصحراوي من طريق عز الدين.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة الإسماعيلية المستمرة لرفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية.