رفع كفاءة الأرصفة وتركيب ورصف الشوارع بالإنترلوك في العجوزة

واصلت أجهزة حي العجوزة بمحافظة الجيزة، تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال، وفقًا للخطط الموضوعة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري لشوارع الحي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وشملت أعمال المتابعة تجهيز أعمال الأرصفة وتركيب البلدورات بشارع سنار ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، إلى جانب الانتهاء من أعمال تبليط شارع الملكة زبيدة.

وذلك في إطار خطة الحي لرفع كفاءة الطرق والأرصفة وتحسين البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق للمواطنين.