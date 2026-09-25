شقيقة طليقها سحلتها.. الاعتداء على طبيبة خلال تنفيذ حكم رؤية بالغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تعرض طبيبة للاعتداء والسحل، خلال تنفيذ حكم رؤية أطفال في نطاق مركز قطور بمحافظة الغربية.

وقالت والدة طبيبة قطور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن ابنتها تعرضت للاعتداء من جانب شقيقة طليقها، إذ جذبتها من شعرها وسحلتها أرضًا، خلال وجودها لتنفيذ حكم الرؤية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول جانبًا من الواقعة، وسط محاولات للتدخل لفضّ الاشتباك بين الطرفين.

وكانت تفاصيل الواقعة تشمل وجود خلافات أسرية وقانونية بين الطبيبة وطليقها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتولت الجهات المختصة فحص ملابساتها والوقوف على تفاصيلها.