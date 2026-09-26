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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..
 

نشرة المرأة والمنوعات

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

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