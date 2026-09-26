نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..



نشرة المرأة والمنوعات

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تحذير من الجمع بين أدوية شائعة.. مخاطر على المعدة والكلى

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