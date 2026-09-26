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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنجولا تفاجئ الفراعنة.. تفاصيل تعادل مصر في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم إن مباراة منتخب مصر أمام أنجولا شهدت مفاجأة من جانب المنتخب الأنجولي، بعدما قدم أداءً هجوميًا وأهدر فرصتين مؤكدتين خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا بحاجة إلى مزيد من التركيز في إنهاء الهجمات.

وأوضح عثمان إبراهيم خلال صباح الخير يا مصر، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر اضطر إلى إجراء تغيير مبكر خلال المباراة، بالدفع بعمر مرموش بدلًا من محمود صابر، بسبب سيطرة لاعبي أنجولا على منطقة وسط الملعب، وهو ما شكل خطورة على مرمى الفراعنة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى استغلال الفرص بشكل أفضل، خاصة مع وجود عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، من أجل تحقيق الفوز في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وتطرق عثمان إبراهيم إلى المشادة التي شهدتها المباراة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وأليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، موضحًا أن الأجواء توترت عقب اعتراض سيسيه على أحد القرارات التحكيمية، قبل أن يتدخل لاعبو المنتخبين لاحتواء الموقف.

وكانت المباراة قد شهدت اعتراض أليو سيسيه على حصول أحد لاعبي أنجولا على بطاقة صفراء، قبل أن تتطور الأجواء إلى مناوشات بين الجهازين الفنيين، وانتهت الأمور دون تصعيد.

مصر وانجولا مباراة مصر وانجولا منتخب مصر

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