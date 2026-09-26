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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تتغير أسعار الخبز السياحي.. رئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواجه أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي حالة من الجدل في ظل التغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب بمراجعة القرارات الاسترشادية الحالية بما يتناسب مع واقع السوق والتكاليف الفعلية التي تتحملها المخابز.

وفي هذا السياق، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتماشى مع واقع السوق، مشيرًا إلى أن المخابز تواجه صعوبة في التعامل مع الزيادات التي طرأت على عناصر الإنتاج.

قرارات أسعار الخبز لا تتماشى مع السوق

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت بعيدة عن واقع السوق، في ظل التغيرات التي شهدتها تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القرار الحالي يحدد وزن وسعر الخبز، إلا أن التكلفة الفعلية داخل السوق تختلف عن المستويات التي تستند إليها هذه القرارات، وهو ما يفرض إعادة مناقشة الأسعار والأوزان المعمول بها.

المخابز أبلغت وزارة التموين

وأشار عبد الله غراب إلى أن المخابز أبلغت وزارة التموين بأن القرارات الاسترشادية الحالية لم تعد تتناسب مع واقع السوق، خاصة مع التغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن هناك حاجة إلى مناقشة الأسعار والأوزان الحالية والوصول إلى قرارات واضحة وملزمة، تتناسب مع ظروف السوق والتكلفة الفعلية التي تتحملها المخابز.

صعوبة أمام المخابز الصغيرة

وتطرق رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أوضاع المخابز الصغيرة، موضحًا أن المخابز التي تنتج ما بين جوالين إلى خمسة أجولة تواجه صعوبة في استيعاب الزيادات المفاجئة في تكاليف الإنتاج.

وأكد أن هذه المخابز لا تستطيع تحمل الزيادات المفاجئة في التكلفة، وهو ما يجعل الوصول إلى أسعار وأوزان تتناسب مع التكلفة الفعلية أمرًا مطروحًا للنقاش.

مطالب بإعادة النظر في أسعار وأوزان الخبز

وتأتي هذه المناقشات في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي، بحسب ما أوضحه عبد الله غراب.

وأشار إلى أن الأسعار المتداولة في السوق تختلف عن القرارات الاسترشادية الحالية، وهو ما دفع المخابز إلى طرح ضرورة مراجعة هذه القرارات بما يتوافق مع ظروف السوق الحالية.

مناقشات للوصول إلى أسعار ملزمة

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن هناك مناقشات مع وزارة التموين بهدف الوصول إلى أسعار تتناسب مع التكلفة الفعلية وظروف السوق، إلى جانب تحديد أوزان واضحة للخبز.

وأكد أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى قرارات صحيحة وواضحة وملزمة، بما يتناسب مع المتغيرات الحالية في السوق وتكاليف الإنتاج.

استمرار عمل المخابز

وشدد عبد الله غراب على أن الوصول إلى أسعار تتناسب مع التكلفة الفعلية يمثل هدفًا أساسيًا في المناقشات الجارية، خاصة بالنسبة للمخابز الصغيرة التي تواجه صعوبة في تحمل الزيادات المفاجئة في عناصر الإنتاج.

وتسعى المناقشات إلى الوصول إلى قرارات تتوافق مع ظروف السوق الحالية، وتحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي بصورة تتناسب مع التكلفة الفعلية، بما يضمن استمرار عمل المخابز في ظل الزيادات التي طرأت على عناصر الإنتاج.

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