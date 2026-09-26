قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا
مصطفى سعد ميسي: لم أحصل على فرصتي كاملة في الأهلي
سرقة بيانات شخصية وحساسة.. مجموعة هاكرز تسطو على سجلات موظفي FBI
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز جديد.. تركيب اللوح السفلي لبئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة

المفاعل النووي
المفاعل النووي

أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه بفضل العمل الجاد والمتواصل ليلاً ونهاراً من قبل فرق العمل من الهيئة في الإشراف والتفتيش على تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المقاول العام الروسي شركة "أتوم ستروي اكسبورت"، تم بنجاح يوم الجمعة الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ تركيب اللوح السفلي لبئر المفاعل (lower plate) للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية.

ويُعد هذا المكوّن من العناصر الأساسية في تجهيزات بئر المفاعل بمفاعلات الماء المضغوط الروسية من الجيل الثالث المطوّر طراز (VVER-1200)، حيث يأتي تركيبه بعد الانتهاء من تركيب الحماية الجافة (Dry shielding) في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦، ليكون ضمن آخر خطوات التركيبات تمهيدا لتركيب وعاء ضغط المفاعل (Reactor Pressure Vessel) في موضعه التصميمي.

واللوح السفلي لبئر المفاعل عبارة عن مكوّن فولاذي اسطواني مُصنَّع بدقة عالية وفق اشتراطات تصنيع صارمة، حيث يزن نحو ١٣٠.٨٥ طن، يبلغ وقطره ٥٤٦٥ مم ويبلغ طوله ٣٨٢٠ مم، ويتوافق هندسياً مع القطر الداخلي للحماية الجافة (Dry shielding) (٥٦٥٠ مم) بما يسمح بتركيبه بمسافات خلوص محسوبة بدقة.

ويمثل اللوح السفلي لبئر المفاعل حلقة الربط بين تجهيزات البئر ووعاء ضغط المفاعل، ويضمن محاذاة وعاء ضغط المفاعل بدقة على محوره الرأسي، ويلعب دور رئيسي في استكمال منظومة بئر المفاعل حيث يأتي ضمن تسلسل تركيب دقيق، إذ يسبق تركيب وعاء ضغط المفاعل في هذا الطراز تركيب مصيدة قلب المفاعل (Core Catcher)، وصبُّ الخرسانة في هياكل الدعم والتثبيت، ثم تركيبُ الحماية الجافة (Dry shielding) والعزل الحراري للجزء الأسطواني (Vessel thermal insulation) من الوعاء، وأخيراً حلقة الدعم (support ring) التي تتحمل الوزن الرئيسي للوعاء.

ويمهد تركيب اللوح السفلي لبئر المفاعل للحدث الأهم وهو تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثالثة الذي يبلغ طوله نحو ١٣ متراً وقطره ٤.٥ متر ووزنه ٣٢٠ طناً.

كما تتم هذه الاعمال وفق اعلى المعايير الرقابية والتى تطبق من قبل هيئة الرقابة النوويه والإشعاعية من خلال مفتشيها المقيمين بموقع. المحطة النووية بالضبعة.

ويعكس هذا الإنجاز الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان، ويقرّب الوحدة الثالثة خطوة جديدة نحو مرحلة تركيب المعدات الرئيسية لدائرة المفاعل.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الكهرباء الضبعة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

ترشيحاتنا

ميسي

مصطفى سعد ميسي: المنافسة على الدوري ستكون ثلاثية فقط.. ونتمنى التواجد ضمن الستة الكبار

حسام حسن الشناوى

أمير هشام: حسام حسن فتح على نفسه أزمة كبيرة.. وتصريحاته تجاه الشناوي يتحمل مسئوليتها

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان والقنوات الناقلة

بالصور

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد