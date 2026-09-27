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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 65 متهما بقضية الهيكل الإداري.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، للشهود في محاكمة 65 متهما، في القضية رقم 7433 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون مولوا الإرهاب، ووجه للمتهمين التاسع والحادي عشر تهمة حيازة أسلحة تقليدية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 65 متهما إرهاب خلية التجمع

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