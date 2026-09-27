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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد 7 سنوات من التطوير.. إطلاق مركبات "Otter" الفضائية في مهمة مدارية رائدة

Otter
Otter
احمد الشريف

أعلنت شركة "ستارفيس سبيس" (Starfish Space) الأمريكية المتخصصة في خدمات الصيانة واللوجستيات المدارية، عن جاهزية أولى مركباتها الفضائية التشغيلية بالحجم الكامل "أوتر" (Otter) للإطلاق إلى الفضاء مطلع شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تأتي بعد سبع سنوات من أعمال البحث والتطوير، لتنفيذ مهمة فضائية تجارية لصالح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

تفاصيل موعد الإطلاق ومهمة ناسا المدارية

أفاد تقرير أعده الصحفي إريك بيرغر ونشره موقع Ars Technica المتخصص، بأن المركبة ستنطلق في موعد لا يتجاوز الأول من أكتوبر عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" ضمن رحلة المشاركة المدارية "Transporter-18" من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية بولاية كاليفورنيا. 

وستتولى المركبة قيادة مهمة "SSPICY" التابعة لوكالة ناسا والبالغة قيمتها 15 مليون دولار، بهدف إثبات كفاءة التقنيات الذاتية في الاقتراب من الأقمار الاصطناعية الخارجة عن الخدمة وتفقد حالتها المدارية بدقة.

المواصفات التقنية وقدرات المناورة المتقدمة

أوضح التقرير أن مركبة "أوتر" يبلغ وزنها نحو 300 كيلوجرام (660 رطلاً)، وهي بحجم يقارب حجم فرن المطبخ المعتاد إضافة إلى ألواح شمسية ممتدة؛ حيث صُممت لتنفيذ مناورات اقتراب دقيقة تصل إلى مسافات تقدر بمئات الأمتار من الأقمار الاصطناعية المستهدفة. 

وستعمل المركبة على قياس معدلات دوران الأجسام الفضائية ومحاور حركتها، ورصد تأثير البقاء الطويل في بيئة الفضاء القاسية على هياكلها الخارجية، وتقديم بيانات نوعية للوكالة حول الحالة الهيكلية لمركبات لم تخضع للمعاينة المباشرة منذ سنوات.

مسيرة سبع سنوات من التطوير واختبار النماذج

كشف التقرير أن الشركة التي أسسها المهندسان السابقان في شركة "بلو أوريجين" تريفور بينيت وأوستن لينك في عام 2019، خاضت مساراً تجريبياً شمل إطلاق نموذجين مصغرين بحجم فرن الميكروويف يُعرفان باسم "Otter Pup" لاختبار برمجيات الملاحة والتوجيه وتتبع الأهداف المدارية. 

وذكر المؤسس الشريك أوستن لينك في تصريح صحفي أن هذه اللحظة تُمثل انتقال مركبة "أوتر" من مرحلة التصاميم النظرية إلى واقع تشغيلي يمتلك عملاء محددين ومهام فضائية فعلية على أرض الواقع.

عقود موسعة مع البنتاغون وبناء أسطول فضائي

بين التقرير أن نشاط الشركة لا يقتصر على تعاقد ناسا، إذ تعمل "ستارفيس سبيس" حالياً على بناء ما لا يقل عن ست مركبات "أوتر" لتغطية التزامات تجارية وعسكرية متعددة، تشمل عقداً بقيمة 52.5 مليون دولار مع وكالة تطوير الفضاء التابعة للبنتاغون لإخراج الأقمار المتقاعدة من مداراتها، إلى جانب مشروعات تابعة لقوة الفضاء الأمريكية ومهمتين في المدار الثابت.

 وتستغرق صناعة كل مركبة قرابة عام ونصف، فيما توسع فريق العمل ليتجاوز 120 موظفاً تمهيداً لإنتاج أسطول متكامل لتقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء.

Otter الفضاء صاروخ فالكون 9 بيس إكس ناسا

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