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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر عيار 24 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أكبر أعيرة  الذهب في أول تعاملات صباح اليوم الأحد 27-9-2026؛ على مستوى الصاغة المصرية .

آخر تحديث لعيار 24 

وتضمن آخر تحديث لأغلى أعيرة الذهب و هو من  عيار 24 الأكبر قيمة 7120 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب 

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 30 جنيهًا أمس وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية ..

سعر الذهب الان

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6230 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7120 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6526 جنيها للشراء و 6495 جنيها  للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6230 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط قيمة 5340 جنيها للشراء و 5314 جنيها .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 49.84 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ أوقية الذهب 4285 دولار للشراء و 4284 دولار للبيع.

صادرات الذهب

وتراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير والشحن، إلى جانب عدد من التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.

أوضح تقرير لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن السوق المصرية شهدت ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، خاصة المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.

سعر الذهب في مصر

وزادت الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزءًا أكبر من المعروض، مشيرًا إلى أن استمرار نشاط التجارة الخارجية مع عدد من الأسواق، من بينها كندا وأستراليا، ساهم في تعويض جزء من التراجع الذي شهدته صادرات القطاع.

وأشار التقرير إلي أن الإمارات، باعتبارها أكبر سوق مستوردة للذهب والمشغولات المصرية، تأثرت حركة التصدير إليها خلال الفترة الأخيرة بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، ما انعكس على عمليات الشحن والتصدير.

وتسببت هذه التطورات في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية، الأمر الذي انعكس على إجمالي صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال الفترة محل الرصد.

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