قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العد التنازلي بدأ.. هل يعود مجلس النواب للانعقاد نهاية سبتمبر؟
جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟
مجـ.ـزرة جديدة في جنوب أفريقيا .. 27 قتيـ.ـلاً برصاص مسلحين في جوهانسبرج وكيب تاون
هل اقترب فان دايك من الرحيل عن ليفربول إلى ريال مدريد بتوصية مورينيو؟
نشر صورها على مواقع التواصل.. القبض على المتهم بالتشهير بفتاة بالبحيرة
هلاوس البودر.. تفاصيل 10 ساعات تحقيقات في قتـ.ل عاطل لوالدته بـ27 طعنة بإمبابة
منتجو الدواجن يُطالبون بزيادة الأسعار 10% .. محمود العناني يكشف الأسباب
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
مع اقتراب الشتاء.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا وخريطة المواعيد والفروع الرسمية
غزة تحت النار رغم الهدنة.. شهيد و7 مصابين في هجمات إسرائيلية جديدة
3 اتحادات رفضت.. شوبير يكشف موعد حسم طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
الرئيس السيسي يستقبل الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عقاري: تصنيف المطورين وإنشاء منصة موحدة يحميان مشتري العقارات

العقارات
العقارات
رحمة سمير

قال الدكتور حسين فرحات، الخبير الاقتصادي والمتخصص في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، إن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى آليات أكثر وضوحًا لتنفيذ الضوابط القائمة وتنظيم عمل المطورين وحماية حقوق العملاء.

وأوضح أن هناك حاجة إلى إطار أكثر تنظيمًا للسوق، خاصة مع مناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تعزيز الحوكمة والانضباط داخل القطاع، مؤكدًا أن المشكلة ليست دائمًا في غياب القوانين، وإنما في آليات تنفيذ الضوابط والرقابة عليها.

وأشار إلى أهمية تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لمعايير واضحة، من بينها الملاءة المالية وسابقة الأعمال والقدرة على التنفيذ، بحيث يتم تحديد حجم المشروعات التي يمكن لكل مطور تنفيذها وفقًا لإمكاناته المالية والفنية.

وأضاف أن من بين الأفكار المطروحة أن يكون لكل مشروع حساب بنكي منفصل، إلى جانب وجود بيانات ورقم تعريفي واضح للمشروع، بما يسمح للعميل بالاستعلام عن المشروع والمطور والتراخيص والبيانات الأساسية قبل اتخاذ قرار الشراء.

وشدد على أهمية وجود جهة رقابية تتابع الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتضمن حقوق العملاء، متسائلًا عن الجهة التي يمكن للمشتري اللجوء إليها للحصول على حقه في حال حدوث تأخير في التسليم.

ولفت إلى أن بعض المشروعات تشهد بالفعل تأخيرات لسنوات عن مواعيد التسليم، وفي هذه الحالات يلجأ العملاء إلى المسارات القضائية وفقًا لبنود العقود، مؤكدًا أهمية أن يقرأ المشتري عقده جيدًا ويعرف حقوقه والتزاماته.

وأكد أن السوق العقارية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى منصة أو جهة موحدة تتيح للمواطن الاطلاع على بيانات المشروع والمطور والتراخيص والعقود، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية ويساعد المشتري على اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة.

تنظيم_القطاع_العقاري حوكمة_السوق التطوير_العقاري السوق_العقاري_المصري تسليم_الوحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

حسام عبد المجيد

ردًا على الشائعات.. الزمالك يحسم الجدل حول أموال حسام عبدالمجيد

الزمالك

تحذير شديد من الزمالك للمحترفين قبل «القمة».. وغرامة 100 ألف جنيه

محمد عبد المنعم

إعلامي: محمد عبد المنعم يطلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان .. لهذا السبب

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

ترشيحاتنا

الدولار

انخفاض سعر الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

وزير التموين

التموين تبحث تكلفة الخبز السياحي والفينو بعد تحركات الأسواق العالمية

جمعية رجال الأعمال الإسكندرية

رجال أعمال إسكندرية تناقش حوكمة الشركات العائلية وآليات التوسع والمنافسة عالميًا

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد