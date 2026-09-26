محافظة الإسكندرية تنفي وقوع حادث انهيار عقار بمنطقة محرم بك

نفت محافظة الإسكندرية صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث انهيار عقار بمنطقة محرم بك، أسفر عن مصرع سيدة وابنتها.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت المحافظة أن الواقعة المشار إليها قديمة وحدثت منذ نحو 5 سنوات، وليست حادثًا وقع صباح اليوم كما تم تداوله، وأن إعادة نشر تفاصيل الواقعة على أنها حدثت حاليًا أمر غير دقيق.

واهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم تداول أو إعادة نشر الأخبار القديمة باعتبارها وقائع حديثة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات.