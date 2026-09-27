الأحوال الشخصية للمسيحيين والمحليات.. عضو تشريعية النواب يكشف أبرز القوانين المطروحة بدور الانعقاد المقبل

يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الجديد، وسط ترقب لأجندة تشريعية تتضمن استكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت اللجان النوعية قد بدأت بحثها خلال دور الانعقاد السابق.

في هذا السياق، كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز الملفات التشريعية المتوقع استكمال مناقشتها داخل اللجان النوعية مع بدء دور الانعقاد.

تشكيل اللجان النوعية

وأوضح “ فوزي” في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن البداية ستكون مع إعادة تشكيل اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، على أن تستأنف اللجان بعد ذلك نظر مشروعات القوانين المحالة إليها والتي لم تنته من مناقشتها.

مشروع قانون فض المنازعات

وأشار عضو تشريعية النواب إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من المقرر أن تستأنف مناقشة عدد من الملفات الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون فض المنازعات، إلى جانب استكمال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

قانون المحليات

وفيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، أوضح أن اللجنة لديها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن المنتظر أن تستأنف مناقشته بالتنسيق مع باقي اللجان المختصة، وفقًا لطبيعة المواد والموضوعات محل الدراسة.

وأكد “ فوزي” أن الأجندة التشريعية للمجلس لا تقتصر على مشروعات القوانين الموجودة بالفعل داخل اللجان، إذ يمكن للحكومة خلال دور الانعقاد الجديد تقديم مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان النوعية لمناقشتها ودراستها وفقًا للإجراءات البرلمانية المقررة.

وكان مجلس النواب قد وافق في 22 يوليو 2026 على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، على أن يعاود الانعقاد بداية شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية.