ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار في ميلانو.. شاهد

حرصت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في أسبوع الموضة بـ ميلانو.

إطلالة أبنة عمرو دياب

خطفت أبنة عمرو دياب الأنظار في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة باللون الأبيض ونسقت معها قميص ذا أكمام طويلة باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ابنة عمرو دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، بدت كنزي عمرو دياب بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.