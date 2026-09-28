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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيل جيتس يطلق تحذيرا مرعبا: الذكاء الاصطناعي يقـ.تل مليار إنسان بلا رقابة

بيل جيتس
بيل جيتس
احمد الشريف

حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس من قدرة الذكاء الاصطناعي على التسبب في مقتل مليار شخص. 

وطالب مؤسس مايكروسوفت الحكومات بالتدخل العاجل لفرض قيود قانونية صارمة تمنع وقوع هذه الكارثة.

تصريحات صادمة لـ بيل جيتس على التلفزيون الأمريكي

جاءت تصريحات جيتس في مقابلة مع المذيعة كريستين ويلكر ببرنامج "واجه الصحافة" عبر شبكة "إن بي سي". 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Guardian، أكد جيتس أن ترك الشركات تراقب نفسها لم يعد خياراً مقبولاً.

وشدد على ضرورة دخول أجهزة الأمن والسياسيين في نقاش جاد لوضع شروط رقابية وإجراءات حماية إلزامية. 

وأوضح أن هذه الخطوات ستفرض تكاليف تشغيلية إضافية على قطاع التكنولوجيا، لكنها لن تعطل وتيرة عمله.

أخطر سلاح في تاريخ البشرية ووهم «زر الإيقاف»

نبه جيتس إلى الخطر الداهم إذا وقعت هذه التقنيات المتطورة في يد أصحاب النوايا الشريرة. 

وانتقد فكرة الاعتماد على "زر إيقاف فوري" لإغلاق الأنظمة حال تمردها؛ واصفاً هذا الاقتراح بالساذج. 

وأكد أن هذه الطروحات تكشف بوضوح غياب الفهم الهندسي والتقني الدقيق لدى من يروجون لها.

تحركات برلمانية ومخاوف الحروب الكارثية

تأتي المقابلة بعد مقال مطول نشره جيتس أواخر أغسطس الماضي للتحذير من مخاطر الأسلحة البيولوجية والحروب المدمرة. 

ويتفق موقفه مع قادة وادي السيليكون مثل سام ألتمان وإيلون ماسك في الدعوة للتهدئة.

وفي السياق البرلماني، تقدم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز في 23 سبتمبر بمشروع قانون لوقف تطوير النماذج مؤقتاً.

وعند سؤاله مازحاً عن تجاربه الخاصة، ضحك جيتس مؤكداً أنه لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في علاقاته الإنسانية إطلاقاً.

بيل جيتس الذكاء الاصطناعي مؤسس مايكروسوفت الأسلحة البيولوجية

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