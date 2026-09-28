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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جذب الاستثمارات الأجنبية يدعم الإنتاج ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد وزير الاستثمار على تقديم الدعم الكامل للشركات العالمية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتصدير.


وأوضح " سمير" في تصريحات خاصة أن دعم الشركات العالمية وتسهيل توسعها في السوق المصرية يسهمان في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

تحسين بيئة الأعمال


وأشار إلى أن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية يتطلب استمرار جهود الدولة في تيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات جديدة.


جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اول أمس السبت، افتتاح خط إنتاج جديد لمنتجات شامبو بمصنع شركة خاصة  بمدينة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عامًا على بدء أعمالها في مصر.


وخلال الافتتاح ، أكد الدكتور محمد فريد أن توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن دعم المستثمرين القائمين وتمكينهم من التوسع وزيادة استثماراتهم يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

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