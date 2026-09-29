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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء أيمن عبد المحسن: رفض واشنطن المقترح الإيراني مؤشر على استمرار إستراتيجية الضغط الأقصى

ايران
ايران
عادل نصار

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري، إن الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني يمثل، من منظور عسكري واستراتيجي، مؤشرًا قاطعًا على أن واشنطن ترى أن ضغوطها الشاملة، سواء العسكرية أو الاقتصادية، تضغط بشكل كامل على الموقف التفاوضي الإيراني.

وأوضح في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس دونالد ترامب عبّر عن هذه الرؤية بقوله إن إيران بادرت بطرح المقترح لأنها تخسر بشكل بالغ وتواجه اختناقات اقتصادية حادة بسبب الحصار البحري.

وأشار، إلى أن واشنطن ترى أن الحصار الاقتصادي والعسكري على الموانئ الإيرانية تسبب في تجفيف حاد لتدفقاتها المالية، وأن قبول هدنة مؤقتة لمدة 7 أيام سيمنح الاقتصاد الإيراني متنفسًا، وهو ما يتعارض مع استراتيجية الضغط الأقصى المستمر التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

وتابع اللواء أيمن عبد المحسن، أن تعبير ترامب بأن الإيرانيين بالغوا في تقدير موقفهم يمكن فهمه باعتباره رسالة مباشرة تعكس رؤية واشنطن بأن أوراق القوة التي تمتلكها إيران، سواء العسكرية أو قدرتها على تحمل التبعات الاقتصادية للمواجهة، لم تعد بالقوة أو الفاعلية نفسها التي كانت عليها في بداية الحرب.

ولفت، إلى أن هذا التعبير يحمل أيضًا طابعًا نفسيًا، ويهدف إلى إشعار المفاوض الإيراني بأن الوقت قد فات لاستعراض شروط جادة، وأن موقف طهران يضعف مع مرور الوقت، في ظل التلويح المستمر من ترامب بخيار استئناف الضربات العسكرية، إلى جانب نجاح واشنطن في تسيير كميات كبيرة من النفط عبر المضيق.
 

أيمن عبد المحسن الشأن الاستراتيجي واشنطن ترامب

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