وسط خلافها التجاري مع أمريكا.. شركات كندا الصغيرة تتطلع لأسواق أوروبا

بدأت بعض الشركات الصغيرة البحث عن أسواق بديلة خارج أمريكا الشمالية مع سعي كندا لتعزيز علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي في ظل النزاع المتصاعد مع الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي تي في نيوز" عن آدم برايرلي المدير العام لمعمل التقطير SFR في اوتاوا، ان القرارات الأمريكية الجديدة التي تحظر استيراد منتجات كندية معينة ستجعل من غير القانوني تصدير منتجاتهم الى الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء، مضيفا أن توسعهم نحو السوق الأمريكية كان جزءا أساسيا من خطتهم للنمو.

وأوضح برايرلي أن الشركة كانت تستعد لدخول السوق الأمريكية بقوة قبل أن تتغير الظروف. ومع تعثر هذا المسار، قررت الشركة التوجه إلى أوروبا، حيث تخطط للمشاركة في معارض تجارية كبرى على امل عقد اتفاقات مع موزعين ومستوردين.

ويقول خبراء التجارة إن الحظر الأمريكي يمثل تصعيدا كبيرا، خصوصا للقطاعات المتضررة. ووصف المحامي الدولي باري أبلتون الحظر بأنه "جدار يصعب الالتفاف حوله"، بينما تواجه شركات كندية أخرى، ارتفاعا كبيرا في التكلفة.

ورغم التحديات، يرى برايرلي أن السوق الأوروبية قد توفر فرصة جديدة للنمو، مؤكدا أن وجود "عميل كبير بحجم الولايات المتحدة سيكون سعيدا باستقبال منتجاتنا" يمنح الشركة أملا في تجاوز الأزمة.