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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج

طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج
طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج.

إليك طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج:

 

المكونات:

- 4 حبات بطاطس كبيرة

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 1/2 كوب جبنة شيدر (مبشورة)

- 1/2 كوب جبنة موزاريلا (مبشورة)

- 1/2 كوب زيتون (مقطع)

- 1/2 كوب ذرة (معلبة أو مسلوقة)

- 1 كوب دجاج مشوي (مقطع إلى قطع صغيرة)

- ملح وفلفل حسب الذوق

- زيت زيتون

طريقة التحضير:

 

1. تحضير البطاطس:

- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

- اغسلي البطاطس جيدًا، ثم جففيها وادهنيها بزيت الزيتون ورشيها بالملح.

- ضعيها في صينية الفرن واخبزيها لمدة 40-50 دقيقة حتى تنضج وتصبح طرية.

2. التحضير النهائي:

- بعد أن تنضج البطاطس، أخرجيها من الفرن وقطعيها من المنتصف.

- اضغطي برفق على الجوانب لتفتح قليلاً.

- أضيفي الزبدة على كل نصف بطاطس، ثم رشي الجبنة الشيدر والموزاريلا بالتساوي.

- أضيفي الزيتون والذرة والدجاج المشوي فوق الجبنة.

3. الشواء:

- أعيدي البطاطس إلى الفرن واخبزيها لمدة 10-15 دقيقة إضافية حتى تذوب الجبنة وتصبح ذهبية.

طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج بطاطس مشوية فى الفرن بطاطس مشوية فى الفرن مع الزبدة

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