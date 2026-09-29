قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج.
إليك طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج:
المكونات:
- 4 حبات بطاطس كبيرة
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 1/2 كوب جبنة شيدر (مبشورة)
- 1/2 كوب جبنة موزاريلا (مبشورة)
- 1/2 كوب زيتون (مقطع)
- 1/2 كوب ذرة (معلبة أو مسلوقة)
- 1 كوب دجاج مشوي (مقطع إلى قطع صغيرة)
- ملح وفلفل حسب الذوق
- زيت زيتون
طريقة التحضير:
1. تحضير البطاطس:
- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- اغسلي البطاطس جيدًا، ثم جففيها وادهنيها بزيت الزيتون ورشيها بالملح.
- ضعيها في صينية الفرن واخبزيها لمدة 40-50 دقيقة حتى تنضج وتصبح طرية.
2. التحضير النهائي:
- بعد أن تنضج البطاطس، أخرجيها من الفرن وقطعيها من المنتصف.
- اضغطي برفق على الجوانب لتفتح قليلاً.
- أضيفي الزبدة على كل نصف بطاطس، ثم رشي الجبنة الشيدر والموزاريلا بالتساوي.
- أضيفي الزيتون والذرة والدجاج المشوي فوق الجبنة.
3. الشواء:
- أعيدي البطاطس إلى الفرن واخبزيها لمدة 10-15 دقيقة إضافية حتى تذوب الجبنة وتصبح ذهبية.