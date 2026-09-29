قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج.

إليك طريقة عمل بطاطس مشوية في الفرن مع الزبدة والجبن والدجاج:

المكونات:

- 4 حبات بطاطس كبيرة

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 1/2 كوب جبنة شيدر (مبشورة)

- 1/2 كوب جبنة موزاريلا (مبشورة)

- 1/2 كوب زيتون (مقطع)

- 1/2 كوب ذرة (معلبة أو مسلوقة)

- 1 كوب دجاج مشوي (مقطع إلى قطع صغيرة)

- ملح وفلفل حسب الذوق

- زيت زيتون

طريقة التحضير:

1. تحضير البطاطس:

- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

- اغسلي البطاطس جيدًا، ثم جففيها وادهنيها بزيت الزيتون ورشيها بالملح.

- ضعيها في صينية الفرن واخبزيها لمدة 40-50 دقيقة حتى تنضج وتصبح طرية.

2. التحضير النهائي:

- بعد أن تنضج البطاطس، أخرجيها من الفرن وقطعيها من المنتصف.

- اضغطي برفق على الجوانب لتفتح قليلاً.

- أضيفي الزبدة على كل نصف بطاطس، ثم رشي الجبنة الشيدر والموزاريلا بالتساوي.

- أضيفي الزيتون والذرة والدجاج المشوي فوق الجبنة.

3. الشواء:

- أعيدي البطاطس إلى الفرن واخبزيها لمدة 10-15 دقيقة إضافية حتى تذوب الجبنة وتصبح ذهبية.