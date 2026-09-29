في ثالث محطاته.. مستقبل وطن يستكمل جولته في الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

في ثالث محطات جولة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، نظم الحزب قافلة طبية مجانية كبرى بمحطة مصر، لتقديم خدمات الكشف والفحوصات الطبية للمواطنين بالمجان.



وتضمنت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة في عدد من التخصصات، إلى جانب تقديم الإرشادات الطبية للحالات التي تحتاج إلى متابعة أو استكمال الفحوصات لدى الجهات المختصة.



وشهدت القافلة إقبالًا من أهالي المنطقة للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، مع تنظيم عملية استقبال المواطنين وتوجيههم إلى الخدمات والتخصصات المتاحة وفقًا لاحتياجات كل حالة.

وتأتي القافلة ضمن برنامج الفعاليات الخدمية التي ينظمها الحزب بمحافظة الإسكندرية، والتي تستهدف تقديم خدمات مباشرة للمواطنين في عدد من القطاعات، من بينها القطاع الصحي.

وجاءت الفاعلية بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وأكد أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن القوافل الطبية المجانية تمثل أحد مسارات العمل الخدمي للحزب، لما توفره من خدمات الكشف والفحوصات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار تنظيم الفعاليات الصحية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان في إطار جولات الحزب بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

والجدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبق وزارت محافظات القليوبية والغربية والشرقية والجيزة لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن الجولات عددًا من الفعاليات في قطاعات متنوعة، من بينها القوافل الطبية، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.