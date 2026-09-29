حملات مكبرة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية بالعجوزة

يبذل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة جهودا مكثفة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف دكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم إدارة رخص المحلات وإدارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء للمرور والتفتيش على محلات بيع الخضراوات والفاكهة بنطاق الحي للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة لمزاولة النشاط.

وشملت أعمال التفتيش عددًا من المحلات بمناطق متفرقة بنطاق الحي، وهي محل خضراوات بشارع أحمد عرابي، ومحل تجارى آخر بشارع الحجاز، وأيضا محلات تجارية بشارع عبد المنعم رياض وشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وتأتي هذه الحملات في إطار تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتنسيق بين الإدارات والجهات المختصة لضمان سلامة المنتجات المتداولة، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة ومواجهة أي مخالفات حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق الانضباط بالشارع.