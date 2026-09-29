قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تضع قادة حماس في الخارج ضمن قائمة الاستهداف
التعادل السلبي يسيطر على أول 30 دقيقة من مباراة مصر وجنوب السودان
نتنياهو يتباهى بقتل العشرات في غزة مؤخرا ويروج لحزب الليكود في الإنتخابات
حريق يندلع في سفينة بمضيق هرمز بعد إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر
نائب الرئيس الأمريكي: إيران مطالبة بتحسين سلوكها قبل إبرام أي اتفاق جديد
أمير قطر وملك هولندا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر
فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية
نائب ترامب: هناك مجال للتوصل لاتفاق مع إيران بشرط واحد
سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار
روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية بالعجوزة

حملات مكبرة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية
حملات مكبرة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية
أحمد زهران

يبذل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة جهودا مكثفة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف دكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم إدارة رخص المحلات وإدارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء للمرور والتفتيش على محلات بيع الخضراوات والفاكهة بنطاق الحي للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة لمزاولة النشاط.

وشملت أعمال التفتيش عددًا من المحلات بمناطق متفرقة بنطاق الحي، وهي محل خضراوات بشارع أحمد عرابي، ومحل تجارى آخر بشارع الحجاز، وأيضا محلات تجارية بشارع عبد المنعم رياض وشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وتأتي هذه الحملات في إطار تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتنسيق بين الإدارات والجهات المختصة لضمان سلامة المنتجات المتداولة، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة ومواجهة أي مخالفات حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق الانضباط بالشارع.

الاشتراطات الصحية والبيئية محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة حي العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

ترشيحاتنا

دعم الأصوات السينمائية الجديدة

صندوق البحر الأحمر يختار 30 مشروعًا سينمائيًا من 916 طلبًا في دورتي 2026

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 850 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يكرم اللواء حسين حنفي تقديرًا لعطائه في دعم شباب المحافظة

بالصور

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد