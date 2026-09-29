رسميًا.. كاليفورنيا تعتمد عيدي الفطر والأضحى المباركين ضمن عطلات الولاية

اعتمدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية رسميًا عيدي الفطر والأضحى ضمن قائمة عطلات الولاية، بعد توقيع الحاكم جافين نيوسوم مشروع القانون "AB 2017" الخاص بالاعتراف بالعيدين في قانون الولاية، حيث أكد مكتب الحاكم أن نيوسوم وقع التشريع في 27 سبتمبر الجاري.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ أن القانون يتيح للمدارس العامة وكليات المجتمع إغلاق أبوابها خلال العيدين وفقا لترتيبات يتم الاتفاق عليها محليا، كما يسمح لموظفي الولاية باستخدام ثماني ساعات من رصيد الإجازات أو العطلات الشخصية القائمة للاحتفال بعيد الفطر أو عيد الأضحى، وفقا للضوابط المعمول بها، ولا يعني التشريع منح جميع العاملين في ولاية كاليفورنيا يومي إجازة إضافيين مدفوعي الأجر تلقائيا.
ويستثني القانون العيدين من قائمة العطلات القضائية، بما يعني استمرار عمل المحاكم وفقا للقواعد المقررة، رغم إدراجهما ضمن عطلات الولاية.
ورحب فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في كاليفورنيا "كير-كاليفورنيا" بالتشريع، الذي شارك في رعايته، وقال إن الولاية تضم أكثر من مليون مسلم، وإن الاعتراف بالعيدين من شأنه تسهيل التوفيق بين أداء الشعائر الدينية والالتزامات الدراسية والوظيفية.